شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقي يطرح أحدث أغانيه بعنوان "زي الدهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مصطفى شوقي أحدث أغانيه التي تحمل اسم "زى الدهب" من كلمات وألحان مصطفى شوقي وتوزيع مايكل جمال، وتم تصويرها في جزيرة سهيل بأرض الدهب بمدينة أسوان.

وتقول كلمات الأغنية:

الحمرة في خدودك طبق الحسن محليها

والشفة البسمة السنة اللولي فيها

والماشية كغزالة خفة ودلع فيها

زي الدهب قيمة وزينة

عامله زي النيل الصافي الوافي الدافي ياوش الخير انا حبك ساكن

قلبي يرويني ويحييني

يا ريحة الورد البلدي يا شابكة في قلبي ويا مسك الليل ويا حتة سكر

حلي ايام جاية وسنيني

يا محلى الضفاير عالراس زايدة الجمال هيبة

وعلى السيرة شاهدين الناس الأصل والطيبة

يا سمارة حني حني جودي بالبسمات جودي

ياللي ليكي تروح روحي جوه قلبي سودي سودي

النظرة في عيونك زاغ فيها العين والنني

بسرح واتملى بحسنك مين ياخدك مني

الطبلة في وداني بتدق وبغني

لو بس صوتك يندهني

يا محلى الضفاير عالراس زايدة الجمال هيبة

وعلى السيرة شاهدين الناس الأصل والطيبة

يا سمارة حني حني جودي بالبسمات جودي

ياللي ليكي تروح روحي جوه قلبي سودي سودي

وطرح مؤخرًا النجم مصطفى شوقى أحدث أغانيه بعنوان العقارب من كلمات أبو النور ومودى نبيل وألحان وتوزيع فارس فهمى.

