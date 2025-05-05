شكرا لقرائتكم خبر عن صدقي صخر: تحمست لبطولة فيلم "love bites" المشارك بمهرجان أسوان لجراءته والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مهرجان أسوان لأفلام المرأة اليوم الإثنين، عرض فيلم الفنان صدقي صخر والمخرج الشاب محمود زين "ولا عزاء للسيدات" أو "love bites" ، والذي يحمل تصنيف عمري +16 لما يحتويه من موضوعات وطرح جريء يتناول قضية شرف المرأة في مجتمع محافظ.

الفيلم يُعد التجربة الروائية الأولى الطويلة لمحمود زين، ويمثل محطة مهمة في مسيرته كمخرج شاب، حيث اختار أن يخوض مغامرة إنسانية واجتماعية صعبة، من خلال قصة تدور حول شقيقين يواجهان أزمة كبرى عند وفاة شقيقتهما العشرينية هيام، بعد اكتشاف علامات مثيرة للجدل على جسدها قد تشير لعلاقة عاطفية، الأمر الذي يضع العائلة أمام صراع بين الستر والفضيحة، ويطرح أسئلة عن العدالة والرحمة وحقوق المرأة حتى بعد وفاتها.

صدقي صخر، الذي يقدم أحد أدوار البطولة، أعرب عن حماسه الكبير للمشاركة في الفيلم، واصفًا إياه بـ"الجرأة المحسوبة"، وقال صدقي "ما شدني للعمل هو الجرأة في مناقشة موضوع شائك مثل الشرف بعد الموت، ومن منظور مختلف لم نره كثيرًا في السينما المصرية، بالإضافة إلى الرؤية الفنية المميزة للمخرج محمود زين."

وأضاف صخر: "تصنيف الفيلم لعمر +16 طبيعي تمامًا، لأنه يناقش موضوعًا ناضجًا يستدعي تفكيرًا ونقاشًا مسؤولًا، وقد يكون صادمًا للبعض، لكنه يحمل في طياته إنسانية عميقة."

أما المخرج محمود زين، فأكد أن الهدف من الفيلم ليس الإثارة وإنما كشف تناقضات المجتمع، وقال: "دائمًا ما شغلتني فكرة الموت والحكم على الإنسان بعد وفاته، ولكن ماذا لو كانت الجثة لامرأة؟ هل ستُعامل بعدالة؟ أم سيحكم عليها المجتمع بأفكاره المسبقة؟"

ويضيف: "الفيلم يعكس سطوة الذكورية والتقاليد على مصير المرأة، حتى بعد أن تصبح جثة، ومن هنا جاء الاسم الصادم (ولا عزاء للسيدات)."

ويضم فريق العمل إلى جانب صدقي صخر، الممثلتين الشابتين سهيلة الأنور ونادية حسن، إلى جانب محمود يحيى، ومدير التصوير مؤمن علاء الدين، والمونتير محمد ممدوح، ومهندس الصوت رامي مجدي.

الفيلم من إنتاج المعهد العالي للسينما، ويُنتظر أن يُعرض لأول مرة خلال فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة، في الفترة من 2 إلى 7 مايو الجاري، وسط ترقب كبير من الجمهور والنقاد، خاصةً في ظل الجدل الدائر حول موضوعه الجريء وتصنيفه العمري.