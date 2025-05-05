شكرا لقرائتكم خبر عن جنا عمرو في أحدث ظهور وتستعين بمشهد من فيلم "سامي أكسيد الكربون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة جنا عمرو متابعيها بمقطع فيديو عبر حساب تيك توك، وهى تصفف شعرها، ولفتت الأنظار مستشهدة بفيديو لها مع الفنان هانى رمزى في فيلم "سامي أكسيد الكربون" الذى عرض منذ حوالى 14 عامًا في السينمات.

ونالت الفنانة جنا عمرو إعجاب متابعيها حيث ظهرت بملامح شبابية لم تختلف كثيرًا عن طفولتها، إذ أبدى بعضهم دهشته من كبرها في العمر وكأن السنوات مرت في لمح البصر، بينما عبر آخرون عن جمال ملامحها الذي لم يختلف كثيرًا عما قبل.



جنا عمرو



جناعمرو

جنا عمرو من مواليد 10 يونيو 2005 تم اكتشافها عن طريق المخرج أكرم فريد عندما شاهدها فى برنامج الأطفال الشهير "ستار صغار"، وقدمها فى فيلم سامى أكسيد الكربون بجانب النجم هانى رمزى.

قدمت جنا فى طفولتها العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "مستر أند مسيز عويس" مع النجم حمادة هلال، وفيلم "توم أند جيمى" مع هانى رمزى، وفيلم "حصل خير" للنجم محمد رمضان وسعد الصغير.

