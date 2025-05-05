شكرا لقرائتكم خبر عن ليالي داليدا.. تجربة مسرحية جديدة للفنانة داليا خليف على ساحة روابط والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الفنانة داليا خليف تجربة مسرحية جديدة على ساحة روابط، وهي عرض "ليالي داليدا" من تأليفها وإخراجها وبطولتها أيضًا، ويشاركها البطولة الدكتورة ليلى سعد (ملكة جمال مصر سنة 58) وهي أستاذة مسرح كانت تعمل وتُدَرِس مسرح في جامعة بوسطن بالولايات الأمريكية لمدة 30 عامًا، ويقدم العرض في الثامنة مساء بمسرح روابط أيام 22، 23، 24 من شهر مايو الجاري.

ليالي داليدا تجربة مسرحية غامرة تغوص في هشاشة الذاكرة والحب والهوية، والعرض ليس مجرد حكاية تُروى، بل هو مساحة نفسية تتجلى فيها المشاعر في أدق تفاصيلها هنا، للصمت صوت، وللظل شعور، وللأشياء غير المُقالة حضور طاغٍ.

في هذا العرض الديكور، الأزياء، الموسيقى، والإضاءة ليست عناصر جمالية فقط، بل هي امتداد للشخصيات نفسها، تعبّر عن دواخلهم وتناقضاتهم، وتكشف عن هشاشتهم، سيطرتهم، قمعهم، واشتياقهم، وكل تفصيلة في هذا العرض تترجم إلي مشاعر وإلى نبضات حية فوق الخشبة، والعرض ديكور أحمد إسماعيل، والملابس لندى منير، والإضاءة لصابر السيد، أما المزيكا فيقدمها أحمد صلاح.

وأكدت الفنانة داليا خليف أن العمل يتناول الآثار العميقة والمؤلمة للتربية السامة دون خطابة أو تبسيط، يكشف العرض الخط الفاصل والغامض بين الحزم والسيطرة، وبين الحب والتلاعب العاطفي، والهدف من هذا العمل واضح، وهو أن يكون بمثابة جرس إنذار، وتذكير بأن بعض الآباء الذين يظهرون بمظهر القوة ليسوا بالضرورة محبين، وأن تقديس من يؤذينا، حتى لو كانوا أقرب الناس إلينا، هو أمر يجب أن يُساءَل، فالعرض ليس مجرد عرض مسرحي بل مواجهة صادقة مع الذاكرة، والحب، والحقيقة.

جدير بالذكر أن الفنانة داليا خليف هي كاتبة، مخرجة، ممثلة، مصممة السينوغرافيا والمنتجة أيضا لهذا العرض ، وقد تخرجت من الجامعة الأمريكية تخصص مسرح (قسم تمثيل)، كما أنها ممثلة دراما تلڤيزيونية ولها عدد من المشاركات .