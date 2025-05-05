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كل التفاصيل.. أغنية جديدة تجمع أصالة والملحن على أباظة بعد نجاح "إزاي حبيبي"

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  • كل التفاصيل.. أغنية جديدة تجمع أصالة والملحن على أباظة بعد نجاح "إزاي حبيبي" 1/4
  • كل التفاصيل.. أغنية جديدة تجمع أصالة والملحن على أباظة بعد نجاح "إزاي حبيبي" 2/4
  • كل التفاصيل.. أغنية جديدة تجمع أصالة والملحن على أباظة بعد نجاح "إزاي حبيبي" 3/4
  • كل التفاصيل.. أغنية جديدة تجمع أصالة والملحن على أباظة بعد نجاح "إزاي حبيبي" 4/4

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القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية "إزاي حبيبي"، والتي تجاوزت 4 ملايين مشاهدة، تستعد النجمة أصالة تكرار التعاون مع الملحن على أباظة في أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد تحمل اسم "كل التفاصيل"، من كلمات محمد شافعى، وتوزيع خالد عز، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

أصالة و الملحن على اباظة
أصالة والملحن على أباظة

وطرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرًا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

أصالة و الملحن على اباظة
أصالة والملحن على أباظة

وكانت أصالة قدمت تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

أصالة و الملحن على اباظة
أصالة و الملحن على أباظة

يذكر أن آهم أعمال الموزع علي أباظه تعاون عدد من مطربين منها فضل شاكر، ولطيفة، وعبد الله الرويشد، والفنانة المغربية فدوي المالكي، ومحمد فضل شاكر، والمطرب السعودي طلال سلامة و فهد الكبيسي.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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