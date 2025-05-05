شكرا لقرائتكم خبر عن كل التفاصيل.. أغنية جديدة تجمع أصالة والملحن على أباظة بعد نجاح "إزاي حبيبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية "إزاي حبيبي"، والتي تجاوزت 4 ملايين مشاهدة، تستعد النجمة أصالة تكرار التعاون مع الملحن على أباظة في أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد تحمل اسم "كل التفاصيل"، من كلمات محمد شافعى، وتوزيع خالد عز، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



أصالة والملحن على أباظة

وطرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرًا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.



أصالة والملحن على أباظة

وكانت أصالة قدمت تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.



أصالة و الملحن على أباظة

يذكر أن آهم أعمال الموزع علي أباظه تعاون عدد من مطربين منها فضل شاكر، ولطيفة، وعبد الله الرويشد، والفنانة المغربية فدوي المالكي، ومحمد فضل شاكر، والمطرب السعودي طلال سلامة و فهد الكبيسي.