شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نعيم عيسى وتشييع جثمانه غدًا من مسجد المنارة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض، وتقام الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد المنارة بالإسكندرية وذلك لما صرح به الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين لليوم السابع.

وكانت سوزى ابنة الفنان نعيم عيسى قد كشفت لـ"الخليج 365" قبل أيام عن حالة والدها الصحية بعد تعرضه لالتهاب رئوى شديد، استدعى دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، وقالت: "حالة والدى مستقرة لكن السن عليه عامل وما زال موجوداً على جهاز التنفس الصناعى".

وتابعت سوزى نعيم عيسى: "اتعمل لوالدى شق حنجرى لمساعدته فى التنفس بدلاً من وضع خرطوم التنفس من فمه، ولكنه فقد صوته، وأمس كان يتحدث لنا ولكننا لم نفهم ولم نسمع حديثه".