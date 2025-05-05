رنا جبران لـ الخليج 365: تأثرت نفسياً خلال تصوير مسلسل أمي وشخصية خديجة في مجمع 75 قريبة مني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 05:57 مساءً - في حوار خاص مع "الخليج 365"، تحدثت الفنانة رنا جبران عن تجربتها المؤثرة في مسلسل "أمي"، الذي يُعرض ضمن الموسم الدرامي الحالي، وقد كشفت عن جوانب إنسانية عميقة في العمل، وتأثيره الكبير عليها نفسياً، كما تطرقت إلى الفرق بين تجربتها في التمثيل والإعلام، ومشاريعها المقبلة، فضلاً عن الشخصيات الفنية التي تحرص على متابعتها.

أمي..قصة إنسانية قريبة من القلب

في برومو مسلسل "أمي"، ذكرتِ بأن القصة إنسانية، وسيرى الجمهور جانباً مختلفاً أو آخر من الأمومة، ما هذا الجانب المختلف الذي رأيتِه شخصياً في العمل وجعله قريباً إلى قلبك؟

هناك مشاعر مكثفة في المسلسل، من أمومة بديلة إلى صدمة الطفلة وخوف الهروب، هل تأثرتِ نفسياً أثناء التصوير؟ وهل هناك مشهد معين بقي معكِ بعد انتهاء التصوير؟

كيف تعاملتِ مع تركيبة شخصيتك بالعمل خصوصاً وأنها تخوض صراعاً أخلاقياً وإنسانياً حول طفلتها؟

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"الطابع السعودي في عمل مقتبس"

المسلسل مقتبس من عمل تركي شهير، لكن بطابع سعودي. كيف ساهمتِ برأيكِ في تجذير الشخصية ضمن سياقنا المحلي؟ وهل كانت هناك تحديات في ذلك؟

مابين التقديم والتمثيل

كفنانة وإعلامية، كيف ساعدتكِ خلفيتكِ في تقديم البرامج على قراءة النصوص الدرامية واختيار أدوارك بعين مختلفة؟

بعيداً عن التمثيل، كيف تنظرين اليوم إلى الإعلام الفني في السعودية؟ وهل هناك مشروع إعلامي جديد قريباً يعيدكِ كمذيعة إلى الشاشة؟

من بين الأدوار التي قدمتها، ما أقرب دور إلى شخصيتكِ؟

الأم أم، مهما كانت الظروف وعدم الحكم على أي أم أو أي شخص بدون مانعرف تفاصيل حياته.نعم تأثرت لمرحلة وكنت أرجع بعد التصوير أبكي ساعات من شدة الحزن، مما تعبني جسدياً ومرضت ودخلت المستشفى وصارت عندي آلام غير محتملة في المعدة، ودخلت فترة اكتئاب لوقت طويل إلى أن بدأت أتأقلم إن هذا مسلسل.كانت جداً معقدة ومتعبة من كل الجوانب ولكن اعتمدت على حسي العالي والحمد لله أثق بنفسي جداً وبإحساسي، وهذا انعكس على كل طاقم العمل وصاروا يثقون بإحساسي في أداء المشاهد.نعم حاولنا كثيراً نكون ضمن نطاق عاداتنا وتقاليدنا وحرصنا على عدم خدش أو جرح المجتمع السعودي والخليجي والحمد لله وفقنا في توصيل المطلوب بطريقتنا.للأمانه لا يوجد أي رابط بينهما أبداً، مهارة التقديم مختلفة تماماً عن مهارة التمثيل، أكرر أنا أعتمد على إحساسي العالي والحمد لله في الاختيار.الحمد لله مملكتنا في تطور ملحوظ وسريع في كافة المجالات وخصوصاً الفني، وأنا فخورة جداً بكوني من هذه الأرض أرض المملكة العربية السعودية وأتمنى أن أقدم دائماً مايليق ببلدي، لا أتوقع عودتي للتقديم لأنني وجدت نفسي في التمثيل أكثر ولكن ممكن أن أقدم برنامجاً ترفيهياً يظهر فيه الجانب الكومدي من شخصيتي.أقرب شخصية لشخصيةشخصية دكتورة خديجة في مجمع 75.

من الفنانين والفنانات، مَن تحبين متابعة أعماله؟

ما القضايا التي تحاولين أن تتحدثي عنها، وتكوني نشيطة وصريحة دائماً في الحديث عنها لمتابعيك؟

أحب أتابع العمل الجميل إجمالاً، ولكن حريصة على متابعة أعمال الفنان عبدالمحسن النمر، الفنانة هدى حسين، والفنانة أمينة خليل.أنا بطبعي صريحة جداً وعفوية في كل شيء أقدمه، لكن أعترف إني قليلة التواصل مع متابعيني وفي حسابات السوشال ميديا بحكم انشغالي الدائم بتصوير أعمالي.

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