لقطة عفوية للأمير لويس أثناء احتفال العائلة المالكة بيوم النصر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 05:57 مساءً - دائماً ما يلفت الأمير لويس نجل الأمير ويليام وكيت ميدلتون الأنظار إليه بعفويته وتلقائيته في أية مناسبة يشارك فيها أسرته. وفي ظل احتفال العائلة المالكة البريطانية بالذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا، المعروف باسم VE Day، كانت هناك لقطة للأمير لويس انتشرت على السوشيال ميديا وهو جالس بجوار والده الأمير ويليام.

الأمير لويس يحاول لفت انتباه والده بطريقة طريفة

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قاد الملك تشارلز والملكة كاميلا العائلة المالكة البريطانية في احتفالات الذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا، بحضور الأمير ويليام وكيت ميدلتون وأطفالهما؛ الأمير جورج، الأميرة تشارلوت والأمير لويس، الذي لفت الانتباه إليه بعفويته ومواقفه الطريفة في المناسبات التي يظهر بها، حيث التُقط له مقطع فيديو وهو ينقر على كتف والده الأمير ويليام في محاولة منه للفت انتباهه، والتحدث إليه.

هذا وتُقام مئات الحفلات في الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، في حين تجري فعاليات عسكرية رسمية في لندن، بما في ذلك موكب يضم 1300 عضو من القوات المسلحة.

أبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون في احتفالات يوم النصر

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سار الأمير جورج، الأميرة تشارلوت، والأمير لويس، إلى جانب والديهما أثناء حضورهم العرض العسكري في احتفالات الذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا، حيث خصص كل منهم لحظة للقاء أحد المحاربين القدامى قبل أن تحذو الأميرة كيت حذوهم، وتستقر العائلة في مقاعدها.

وبعد الموكب، ستجتمع العائلة المالكة لمشاهدة عرض جوي لطائرات سلاح الجو الملكي الشهيرة من شرفة القصر، قبل أن يقيم الملك تشارلز حفل شاي لبعض آخر أبطال الحرب الناجين وعائلاتهم.

ومن الجدير بالذكر أن الأمير إدوارد، صوفي دوقة إدنبرة، الأميرة آن، نائب الأدميرال السير تيموثي لورانس، الأمير إدوارد دوق كينت، كانوا من بين أفراد العائلة المشاركين لاحتفال اليوم. ولم يحضر الأمير ريتشارد دوق غلوستر وبيرغيت دوقة غلوستر في احتفال لندن، إذ تواجد الزوجان في الاحتفال الرسمي بذكرى تحرير الدنمارك يوم الأحد 4 مايو.

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