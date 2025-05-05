مؤثر أردني يتصدر الترند بعد أن حلق شعره دعماً لزوجته في معركتها مع السرطان

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ صانع المحتوى الأردني الشهير لورنس المنسي جمهوره بإعلانه إصابة زوجته، آية الشوبكي، بمرض السرطان، طالباً من متابعيه الدعاء لها بالشفاء العاجل، دون أن يحدد نوع المرض أو درجته، ونشر المنسي صورة من المستشفى تظهر زوجته خلال تلقيها أول جرعة من العلاج الكيميائي، مرفقاً إياها برسالة مؤثرة، دعا فيها الجميع إلى مساندته بالدعاء في هذه المرحلة الصعبة.



الخبر أثار موجة واسعة من التعاطف، حيث تصدر اسم لورنس المنسي الترند في الأردن، وسط تفاعل الآلاف من المتابعين الذين عبّروا عن تضامنهم ودعواتهم لزوجته بالشفاء، وفي مقطع فيديو نشره عبر خاصية الحالة عبر حسابه، أوضح المنسي أن ظهوره حليق الرأس مؤخراً لم يكن صدفة، بل كان لفتة رمزية لدعم زوجته نفسياً، قائلاً: "هذا أقل ما يمكن أن أفعله من أجلها".

يُذكر أن لورنس المنسي كان قد احتفل بزفافه من آية الشوبكي في نيسان 2023، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والمتابعين.