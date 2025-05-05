ترامب يمنح تيك توك مهلة جديدة للبيع وهذا قاله

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لمنح منصة "تيك توك" تمديداً جديداً للموعد النهائي الخاص ببيع عملياتها في الولايات المتحدة، إذا اقتضت الضرورة، بهدف إتمام صفقة تضمن استمرار وجود التطبيق في السوق الأميركية.



وفي مقابلة بثّتها شبكة NBC ضمن برنامج "واجه الصحافة"، قال ترامب إنه "يحمل مكاناً دافئاً قليلاً في قلبه للتطبيق الشهير"، مؤكداً رغبته في التوصل إلى اتفاق يُبقي المنصة متاحة للمستخدمين الأمريكيين.

وكان ترامب قد مدد سابقاً المهلة الممنوحة للشركة الصينية المالكة للتطبيق "بايت دانس" 75 يوماً إضافياً في أبريل الماضي، بعد إقرار الكونغرس قانوناً يلزم بفصل التطبيق عن ملكيته الصينية، وتوقيعه من الرئيس السابق جو بايدن.

وأوضح ترامب أن إتمام صفقة البيع تعطل بسبب اعتراضات صينية على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها، مشيراً إلى أن الصفقة تتطلب موافقة بكين، وقد لا يكون التمديد الإضافي ضرورياً في حال تقدمت المفاوضات بالشكل المطلوب.

ويُنظر إلى "تيك توك" على أنه من الأدوات التي ساعدت ترامب في تعزيز شعبيته بين الناخبين الشباب خلال حملته الانتخابية لعام 2024، ما يفسر موقفه الداعم لاستمرار التطبيق بشرط انتقاله إلى ملكية أمريكية.