بينهم جوني ديب وكاميرون دياز .. مشاهير تركوا المدرسة

ميرنا وليد - بيروت - رغم أهمية التعليم، اختار عدد من نجوم هوليوود التخلّي عن الدراسة الثانوية مبكرًا، إما بسبب صعوبات دراسية أو ظروف شخصية أو رغبة في ملاحقة أحلامهم.

ورغم ذلك، نجحوا في بناء مسيرة فنية لامعة. إليك أبرزهم:

جوني ديب: ترك المدرسة لمتابعة حلمه في الموسيقى، ثم لمع اسمه في عالم التمثيل.

كاميرون دياز: انسحبت من الدراسة بعد توقيع عقد عرض أزياء، وبدأت التمثيل في فيلم "The Mask" عام 1994.

نيكولاس كيج: غادر المدرسة في سن 16 ليكرّس وقته للتمثيل.

جيم كاري: ترك الدراسة في سن 15 لدعم أسرته ماليًا.

مات ديلون: انشغاله بالتمثيل في سن مبكرة دفعه للتخلّي عن الدراسة الثانوية.

توم كروز: ترك المدرسة لملاحقة شغفه الفني وانتقل إلى نيويورك.

ديمي مور: غادرت الدراسة في عمر 16 لتبدأ رحلتها في هوليوود.

كريستن ستيوارت: تركت المدرسة في سن 13 بسبب صعوبات أكاديمية، وأكملت تعليمها منزليًا.