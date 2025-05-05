ميرنا وليد - بيروت - وثقت الممثلة المصرية شيري عادل لحظات خوف وتوتر الممثلة المصرية سلوى خطاب في الطائرة بسبب جلوسها إلى جانب باب الطوارئ.

وفي التفاصيل نشرت شيري عادل على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لسلوى خطاب وهي تجلس إلى جانب باب الطوارئ وإلى جانب الممثل المصري صدقي صخر من الناحية الأخرى.

وعبرت خطاب عن خوفها وتوترها من الأمر قائلةً أنها تريد النزول من الطائرة، رافضةً أن تتحمل مسؤولية كهذه، إلا أن خطاب عادت واقتنعت واستمرت برحلتها لكنها وحاول صدقي صخر اقناعها بالأمر.

كانت هذه تفاصيل خبر سلوى خطاب خائفة ومتوترة في الطائرة .. وهذا ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.