بعد إنفصالها.. هكذا دعمت كوليت الحلاني ابنتها ماريتا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 02:57 مساءً - أثارت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني خلال الفترة الماضية، قلق الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول خبر انفصالها عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل أبي خليل، بعد أقل من عامين على زواجهما، حيث جاء ذلك بعد حذف ماريتا جميع الصور التي تجمعها بكميل من حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقد حرصت والدتها كوليت الحلاني على دعمها من خلال توجيه رسالة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

كوليت الحلاني تدعم ابنتها ماريتا بعد الإنفصال

كوليت الحلاني تدعم ابنتها ماريتا- الصورة من قصص حساب كواليت على إنستغرام

تأكيدات من المقربين على الانفصال

نشرتعبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو لابنتها ماريتا الحلاني وهي تغني أغنية عن الأم والتي أهدتهالوالدتها بإعادة غنائها في يوم الأم 2025 في شهر مارس الماضي، وعلقت عليها قائلة: "أحبك من هنا إلى القمر.. استمري في التألق يا نجمتي الصغيرة".وكانت العديد من المصادر المقربة من الطرفين قد أكدت خبر الانفصال بينوكميل أبي خليل والذي تم في هدوء تام وتفاهم بين الطرفين وبدون حدوث أي مشكلة، فيما لم تكشف المصادر عن الأسباب التي أدت إلى انفصالهما، لاسيما وأنهما تزوجا بعد قصة حب جمعتهما، فيما ينتظر المتابعين تطورات القصة والتي سيتظهر خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن ماريتا الحلاني كانت قد احتفلت بزفافها على كميل أبي خليل في شهر يونيو عام 2023 وسط أجواء مبهجة بحضور الأسرة والأصدقاء من مشاهير الفن والإعلام، وخطفت ماريتا الأنظار بإطلالتها الرقيقة في حفل الزفاف، والتي شبهها البعض بإطلالة الأميرات، ودخلت إلى حفل الزفاف وهي ممسكة بيد والدها الفنان عاصي الحلاني، وعلامات الفرح والسعادة تعلو وجهها.

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هكذا وصفت ماريتا الحلاني الحياة الزوجية لـ "الخليج 365"

وفي حديثٍ خاص سابق للفنانةلـ"الخليج 365" ورداً على سؤال كيف تصفين الحياة الزوجية، أجابت: "حياتي الزوجية جميلة جداً لأنها ليست تقليدية ولا أشعر أنه تغير شيئاً في حياتي بالعكس صارت الأشياء فيها أحلى فأحلى. كانت حياتي حلوة وما تزال. نحن سعيدان جداً ومرتاحان سوياً ولا ضغوطات لديّ.

وتابعت: "بالطبع زادت المسؤوليات وصارت أكبر بالحياة بحكم أنني أصبحت سيدة متزوجة. ولكنني أعيش تجربة جميلة"، وعن الطبق المفضل الذي يحبه زوجها كميل أبي خليل من إعدادها، أجابت ماريتا لـ"الخليج 365": "زوجي كميل يحب كل شيء من يديّ (ضاحكة).. أعد له أطباقاً يحبها منها الدجاج مع الأرز والكريم فريش".

يمكنكم قراءة ماريتا الحلاني في حوار خاص لـ"الخليج 365": أهنىء شقيقتي دانا على خطوبتها وأتمنى لها ولخطيبها التوفيق بحياتهما

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