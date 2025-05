مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة يختتم فعالياته

ميرنا وليد - بيروت - اختتمت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة (BWFF) التي حملت شعار "نساء من أجل القيادة"، ونظمها

مجتمع بيروت السينمائي.



وكان قد انطلق المهرجان في 27 نيسان/أبريل في كازينو لبنان، برعاية من وزارة الثقافة ووزارة السياحة، وبشراكة مع كازينو لبنان، غراند سينما، و LBCI وقدمت الحفل الممثلة سارة أبي كنعان.

كرّمت دورة هذا العام ثلاث نساء بارزات تجاوزت قيادتهن مجالاتهن:

• الممثلة التونسية-المصرية هند صبري، المشهورة بتفوقها الفني ودورها كسفيرة ثقافية للمرأة العربية.

• الدكتورة جاكي قاصوف معلوف، المعروفة بتحويل محنتها الشخصية إلى حركة رائدة للتوعية بمرض السكري في العالم العربي.

• ميسا أبو عضل غانم، قائدة رؤيوية في عالم الأعمال، التي يستمر التزامها بالإرث، والتمكين، والابتكار في إلهام الآخرين.

كما تم تدشين جائزة سنوية جديدة، "الفنانة المسؤولة للعام"، وكانت الممثلة دانييلا رحمة أولى الحاصلات عليها — احتفاءً بموهبتها وإحساسها العميق بالمسؤولية من خلال دورها في مسلسل "نفس".

مؤسس المهرجان ورئيس مجتمع بيروت السينمائي، سام لحود، قال:"نؤمن أن مصير هذه الأمة الصغيرة هو تصدير الإمكانات البشرية التي تنشر الفكر، والفن، والإنسانية إلى العالم. على مدى آلاف السنين، كانت النساء ركيزة في تشكيل هوية لبنان — من أليسار، مؤسسة قرطاج، إلى زينب فواز، رائدة الفكر النسوي العربي، إلى جانب عدد لا يحصى من الأسماء التي تركت بصمة لا تُمحى في مسيرة هذه الأرض."

تميزت الأمسية بعروض مؤثرة:

• رقصة مؤثرة لريبيكا سماراني، تلتها ظهور مفاجئ للممثلة دانييلا رحمة

• مقطوعة بيانو مع الموسيقي ميشال فاضل

• عروض ملهمة للفنان برونو طبال والمصممة سحر أبو خليل

• أداء مؤثر للموهبة الشابة تاليا لحود

• أداء قوي للتينور بشارة مفّرج

أبرز محطات المهرجان:

1. توقيع اتفاقية She’s Got the Set

في لحظة تاريخية لصناعة السمعي البصري العربية، وقعت Cedars Art Production – Sabbah Brothers ومجتمع بيروت السينمائي اتفاقية شراكة رسمية لإطلاق هذا المشروع الرائد الذي يهدف إلى حماية النساء في القطاع السمعي البصري، من خلال إنشاء بيئات عمل آمنة، شاملة، ومحترمة على الشاشة وخلف الكواليس في جميع أنحاء لبنان والعالم العربي. يمثل المشروع التزامًا استراتيجيًا بالتغيير المنهجي والمساءلة المشتركة عبر صناعة الدراما والمحتوى السمعي والبصري.

2. إعلان تأسيس My Lebanon My World في عالم الإنتشار اللبناني

إنجاز بارز آخر كان إعلان الشراكة لـ"لبناني، عالمي" — شبكة عالمية توحد مهرجانات السينما اللبنانية والحركات الثقافية عبر عالم الإنتشار في كندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، المكسيك، فرنسا، أستراليا، وغيرها. بمبادرة من مجتمع بيروت السينمائي، ستقيم هذه المبادرة تعاونًا مع وزارات الثقافة، السياحة، والخارجية في لبنان، بالإضافة إلى السفارات اللبنانية والتمثيلات الدبلوماسية في الخارج، مما يؤكد على الحضور الثقافي العالمي للبنان ويعيد التأكيد على قوة السينما في الحفاظ على الهوية، وربط الأجيال، وتعزيز السلام.

3. حفل الختام وتوزيع الجوائز

اختُتم المهرجان في ٣ أيار/مايو بحفل ختامي مؤثّر واحتفالي، حيث تم عرض حوالي ١٠٠ فيلم من أكثر من ٤٥ دولة خلال الأسبوع. وقد كُرّمت في الحفل إنجازات سينمائية بارزة في مجالات الفيلم الروائي، الوثائقي، التحريكي، أفلام الرقص، والأفلام التجريبية، وأتت جوائز لجنة التحكيم على الشكل التالي.

أفضل فيلم روائي طويل - المسابقة الدولية

Thank You For Banking With Us للمخرجة ليلى عباس (فلسطين، ألمانيا)



أفضل فيلم وثائقي طويل - جائزة مشتركة بين فيلمين

We Are Inside للمخرجة فرح قاسم (لبنان، قطر، الدنمارك)

Yalla, Baba للمخرجة أنجي عبيد (لبنان، بلجيكا، هولندا، قطر)

تنويه خاص من لجنة التحكيم - الفيلم الوثائقي الطويل الدولي

House With A Voice لكريستين نريتشاي وبيرث تمبلين (ألمانيا، ألبانيا، الولايات المتحدة)

جائزة لجنة التحكيم الخاصة - الفيلم الوثائقي الطويل الدولي

Shot The Voice of Freedom لزينب انتزار (أفغانستان)

أفضل فيلم قصير - المسابقة اللبنانية

Somewhere in Between لداليا نملش (لبنان)

تنويه خاص من لجنة التحكيم - الأفلام اللبنانية القصيرة

How Have You Been للين الصفا (لبنان)

أفضل فيلم روائي قصير - المسابقة الدولية

Aicha لكورالي لافيرن (فرنسا)

تنويه خاص - الأفلام الروائية القصيرة الدولية

Washhh لمايكي لاي (ماليزيا)

تنويه خاص لأفضل ممثلة - الأفلام الروائية القصيرة الدولية

ماريا زريق عن دورها في الفيلم الأردني Zahra

أفضل فيلم وثائقي قصير - المسابقة الدولية

Rose لأنّيكا ماير (ألمانيا)

تنويه خاص - الأفلام الوثائقية القصيرة الدولية

Our Memories لألكسندرا بريزناي (فرنسا)

أفضل فيلم تحريكي قصير - المسابقة الدولية

Boudoir Doll للو دان دان (الصين)

تنويه خاص - أفلام التحريك القصيرة الدولية

Flocky لإيستر كاساس رورا (إسبانيا، الولايات المتحدة)

أفضل فيلم تجريبي قصير - المسابقة الدولية

Zaxme لسوري فاهي (إيران)

تنويه خاص - الأفلام التجريبية القصيرة الدولية

The Fish Tank لفيكتوريا غارزا (المكسيك)

أفضل فيلم رقص

Somber Tides لشانتال كارون (كندا)

تنويه خاص - أفلام الرقص

Historiae Vivae لإيفونا باسينسكا (بولندا)

أفضل فيلم قصير - مسابقة "الاستدامة، الفرصة، الإمكانية"

Somber Tides لشانتال كارون (كندا)

تنويه خاص - مسابقة "الاستدامة، الفرصة، الإمكانية"

Everything that Happened Has Already Happened لفيلدان نيكوليتش، شيرين خالد، جولي ديفيه، لوز مارينا زامورا (الولايات المتحدة

Fracti للاڤينيا بيتراشي (سويسرا)

أفضل فيلم قصير - مسابقة Her Story

Blue Hour لماريان فياض (لبنان)

تنويه خاص لأفضل ممثلة - Her Story

جوي فرام عن دورها في Blue Hour (لبنان)

جائزة اختيار الجمهور - الأفلام القصيرة

The Taste of Honey لمادلين حنا (لبنان)

جائزة اختيار الجمهور - مسابقة Her Story

I Stole the Keys of My Own House لزينيا خليفة (لبنان)