مجلس إدارة تسلا يبحث عن بديل لـ إيلون ماسك

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة غير معلنة قد تعيد رسم ملامح مستقبل شركة "تسلا"، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مجلس إدارة الشركة بدأ قبل نحو شهر في التواصل مع جهات متخصصة للبحث عن خليفة محتمل للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، وسط تصاعد الضغوط بسبب انخراطه المتزايد في السياسة والجدل المثار حول مواقفه.



التحرّك جاء بعد تنامي استياء داخل أوساط المستثمرين من انشغال ماسك بدوره في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث يشارك في صياغة خطط لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتقليص الوظائف الاتحادية. كما تسبب دعمه لسياسات اليمين المتطرف في أوروبا في احتجاجات وأعمال تخريب استهدفت مقرات "تسلا" ومحطات شحنها في أمريكا وأوروبا.

مصادر الصحيفة تشير إلى أن أعضاء المجلس اجتمعوا مع ماسك في وقت سابق، وطلبوا منه علنًا تخصيص مزيد من الوقت لتسلا، وهو ما استجاب له في تصريحات لاحقة، دون أن يُعرف ما إذا كان على علم بتحرّكات المجلس لاختيار بديل له، أو ما إذا كانت تصريحاته محاولة للتهدئة واحتواء الأزمة.

ورغم أن مستقبل قيادة "تسلا" لا يزال غامضًا، فإن هذا التطور يعكس قلقًا داخليًا متزايدًا من تحوّل ماسك إلى شخصية مثيرة للانقسام أكثر من كونه قائدًا يُجمع عليه داخل واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا في العالم.