الأمير هاري يصعّد في تصريحاته ويتهم العائلة الملكية بهذا الأمر الخطير

ميرنا وليد - بيروت - ادعى الأمير هاري أن زوجته دوقة ساسيكس ميغان ماركل لم تكن تحظى بحماية أمنية بعد زواجها من العائلة المالكة لولا تدخله.

وقدّم هذا الادعاء في رسالة مطولة نُشرت على موقع sussex.com، الموقع الذي يتشاركه مع زوجته، في 2 مايو. وجاء هذا التحديث بعد ساعات من رفض قاضٍ بريطاني استئنافه القانوني لإعادة النظر في الحماية الأمنية الممولة من الدولة، والتي يقول هاري إنها جُرّدت ظلمًا عندما تنحى هو وميغان عن أدوارهما الملكية عام 2020.

وصف الابن الأصغر للملك تشارلز استئنافه القانوني بأنه "الملاذ الأخير"، ووصف العائلة المالكة بأنها "صانعة قرار رئيسية" في RAVEC، وهي اللجنة التنفيذية الحكومية الملكية وكبار الشخصيات المسؤولة عن ترتيبات أمنه. في ادعاءٍ حاد، قال هاري إن لجنة RAVEC لم ترغب في حماية ميغان حتى تدخل هو. وجاء في الرسالة: "في نوفمبر 2017، وقبل أن يُعرف دور العائلة المالكة في RAVEC، خلصت هذه اللجنة السرية إلى أنه عند انضمام زوجتي إلى العائلة المالكة، لا ينبغي أن تحصل على الحماية. ولم يتراجعوا عن القرار إلا عندما سألتُ عن اسم الشخص المستعد لتحمل هذه المخاطرة".