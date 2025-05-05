مايا دياب.. جدول حفلات مزدحم ونشاط فني مكثّف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة اللبنانية مايا دياب نشاطها الفني المكثف، إذ تستعد لإحياء سلسلة من الحفلات خلال الفترة المقبلة، في عدد من الدول والمناسبات المميزة.

وتلتقي مايا جمهورها في إسطنبول يوم 7 أيار/مايو الجاري في Günay، قبل أن تحيي حفلاً آخر يوم 10 من الشهر ذاته في Billionaire جورجيا.

أما يوم 23 أيار/مايو، فتصعد على مسرح كازينو لبنان في حفل مخصّص لدعم جمعية التوحّد “National Autism Community”، في خطوة تعكس التزامها بالقضايا الإنسانية.

وتعود مجددًا إلى تركيا يوم 29 أيار لإحياء حفل في Haziran Mersin Hiltonsa، على أن تختتم جولتها الصيفية بحفل في 28 حزيران/يونيو المقبل في Diva Turka Otel Arsuz.

بالتوازي، تواصل مايا دياب وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الأغنيات الجديدة، تمهيدًا لطرحها في الفترات المقبلة، ضمن خطة فنية مدروسة تواكب نجاحاتها المستمرة.