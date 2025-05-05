سعد لمجرد يعود إلى المحكمة في استئناف قضية الاغتصاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن الفنان المغربي سعد لمجرد يستعد للمثول مجددًا أمام المحكمة، في جلسات استئناف الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ست سنوات، بعد إدانته باغتصاب شابة فرنسية والاعتداء عليها بالضرب داخل غرفة فندق في العاصمة باريس خلال شهر أكتوبر من عام 2016.

وحدّدت محكمة الاستئناف في كريتاي تواريخ الجلسات بين 2 و6 يونيو/حزيران المقبل، للنظر في الاستئناف المقدّم من فريق الدفاع عن لمجرد.

وكان المحامي الفرنسي جان مارك فاديدا قد أعلن عام 2023، عند إخلاء سبيل موكله، أن سعد لمجرد خرج من السجن من دون قيد أو كفالة مالية، ولن يعود لقضاء ما تبقى من مدة محكوميته، موضحًا أن القضية ما زالت قائمة، وأن لمجرد ملزم بالإقامة داخل الأراضي الفرنسية، وأنه يستطيع السفر بشرط أن يبقى عنوان إقامته مسجّلًا لدى السلطات القضائية في حال تم استدعاؤه.

ويُواجه لمجرد، البالغ من العمر 40 عامًا، اتهامًا باغتصاب الشابة لورا بريول في أحد فنادق شارع الشانزليزيه، وكان آنذاك تحت تأثير الكحول ومخدر الكوكايين، بحسب ما ورد في حيثيات التحقيق السابق.