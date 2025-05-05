إياد نصار يروّج لفيلم “المشروع X”.. أول فيلم مصري بتقنية IMAX

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان إياد نصار لفيلمه الجديد “المشروع X”، الذي يشارك في بطولته، والمقرر عرضه في دور السينما يوم 21 مايو المقبل، كاشفًا عن اسم الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث، وهي شخصية “آسر”.

ونشر نصار عبر حسابه الرسمي على إنستغرام الملصق الدعائي للفيلم، وظهر فيه منفردًا مرتديًا بدلة أنيقة ونظارة، مع تعبيرات وجه حادة توحي بالغموض والتركيز. وأرفق الصورة بتعليق: “آسر.. فيلم المشروع X في 21 مايو في السينمات”.

ويُعد فيلم “المشروع X” أول فيلم مصري يُعرض بتقنية IMAX، وقد تم تصويره في مواقع متعددة حول العالم، من بينها مصر، وتركيا، وإسبانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول “يوسف الجمال” عالم المصريات، الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر برفقة فريقه من مصر إلى الفاتيكان، ثم أمريكا اللاتينية، والبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية مثيرة تتعلق بسر بناء الهرم الأكبر.

ويُسجل “المشروع X” تعاونًا سينمائيًا جديدًا بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بعد سلسلة من النجاحات السابقة، سواء في السينما أو الدراما. إذ حققا سويًا نجاحًا لافتًا في فيلم “بيت الروبي” خلال موسم عيد الأضحى 2023، الذي وصلت إيراداته إلى 130 مليون جنيه، بالإضافة إلى تعاونهما في ثلاثة مسلسلات ناجحة، أبرزها “الاختيار” بأجزائه، و”الحشاشين” الذي عُرض في رمضان 2024.