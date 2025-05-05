“يا اللي مروّح”.. لطيفة تُغنّي وجع الغربة والحنين لتونس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة بعنوان “يا اللي مروّح”، التي تسلط من خلالها الضوء على معاناة المهاجرين في الغربة، وتوجّه فيها رسالة مؤثرة تدعوهم للعودة إلى بلادهم.

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها: “يا اللي مروّح.. سلّم ع اللي مشى ما روّح.. قلو يروّح.. وحداني في الغربة ملوّح”، في مشهد يصوّر شعور الوحدة والضياع الذي يعيشه كثيرون ممن غادروا وطنهم بحثاً عن حياة أفضل.

الأغنية تحمل طابعًا إنسانيًا ووطنيًا، وتعتمد على مفردات بسيطة ومعبرة من اللهجة التونسية، لترصد من خلالها ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي تشهد تصاعدًا مقلقًا في السنوات الأخيرة، خاصة بين الشباب التونسي الحالم بـ”الفردوس الأوروبي”.

ويُرافق العمل صور رمزية مؤثرة، أبرزها لقارب محطم وبقايا أمتعة لمهاجرين غير نظاميين، في إشارة مباشرة إلى “قوارب الموت” التي تغرق سنويًا أمام السواحل التونسية، مخلفة وراءها قصصًا موجعة لعائلات تنتظر أبناءها ولا يعودون.

وتأتي الأغنية في توقيت حساس، حيث تتزايد مناشدات المجتمع المدني والسياسي في تونس للحد من نزيف الهجرة، ما يجعل “يا اللي مروّح” صرخة فنية تمسّ القلب والعقل، وتعيد طرح قضية اجتماعية ملحة بصوت لطيفة وإحساسها المعروف.