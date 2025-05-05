محمد رمضان يلتقي كانيلو.. هل يجمعهما عمل قريبًا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، متابعيه على “فيس بوك” بصورة جمعت النجم المصري محمد رمضان بالملاكم العالمي كانيلو ألفاريز، ما أثار موجة من التكهنات حول مشروع فني أو ترفيهي مشترك قد يجمع بينهما قريبًا.

وكتب تركي آل الشيخ تعليقًا على الصورة: “يمكن نشوف قريب كانيلو مع النجم محمد رمضان”، وهو ما فتح الباب أمام الجمهور للتساؤل حول طبيعة التعاون المرتقب. ورجّح البعض أن الملاكم العالمي قد يشارك في أحد أفلام محمد رمضان المقبلة، لا سيما أن أعماله الفنية تتضمن عادةً مشاهد حركة وأكشن.

وتأتي هذه الصورة في ظل تجاهل رمضان للأزمات التي واجهها في الفترة الأخيرة على المستوى الشخصي، حيث تعرّض لانتقادات متعددة، إلا أنه واصل تركيزه على مسيرته الفنية ونجاحاته المتتالية.

محمد رمضان يعود إلى السينما بفيلم “أسد”

من جهة أخرى، يترقّب جمهور محمد رمضان طرح أحدث أفلامه “أسد”، المنتظر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة، ويشكل عودته إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب عن السينما في العام الماضي.

تدور أحداث الفيلم في عام 1280 ميلاديًا خلال حقبة المماليك، ويتناول ثورة العبيد التي يقودها بطل العمل محمد رمضان. ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، كامل الباشا، وأحمد عبد الحميد، إلى جانب مجموعة من الفنانين السودانيين.

فيلم “أسد” من تأليف محمد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، ويُعد ثاني تجربة تاريخية لمحمد رمضان في السينما بعد بطولته لفيلمي “الكنز” بجزأيه، من إخراج شريف عرفة.

ويُنتظر أن يشكّل العمل محطة مهمة في مسيرة رمضان السينمائية، خاصةً مع اقتران اسمه بأعمال ضخمة وتعاونات غير تقليدية، مثل الصورة التي جمعته مؤخرًا بالنجم العالمي كانيلو، وسط دعم لافت من تركي آل الشيخ.