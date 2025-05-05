إحباط مخطط تفجيري استهدف حفل ليدي غاغا في البرازيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشرطة البرازيلية، اليوم الأحد، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف حفل نجمة البوب العالمية ليدي غاغا، الذي أقيم أمس على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، بحضور أكثر من 2.1 مليون شخص، بحسب ما أفادت به بلدية المدينة.

وأوضحت الشرطة المدنية في ريو، التي نسّقت جهودها مع وزارة العدل، أن العملية أُحبطت في اللحظات الأخيرة، وأن المخطط دبّرته جماعة تروّج لخطاب الكراهية، وتعمل على استقطاب المراهقين عبر الإنترنت باستخدام أساليب تحريضية مثل إيذاء النفس والمحتوى العنيف، في محاولة لتقديم ذلك كشكل من أشكال الانتماء الاجتماعي.

وجاء في بيان الشرطة أن المشتبه فيهم “كانوا يُجندون قاصرين ومشاركين لتنفيذ هجمات متزامنة باستخدام متفجرات بدائية الصنع وقنابل حارقة”.

وأضافت وزارة العدل أن بعض أفراد الجماعة قدّموا أنفسهم على أنهم من “الوحوش الصغيرة” – وهو الاسم الذي يُطلق على القاعدة الجماهيرية العالمية لليدي غاغا – ما ساهم في التمويه على تحركاتهم داخل المنتديات الإلكترونية.

واستندت العملية الأمنية إلى بلاغ استخباراتي من شرطة ولاية ريو دي جانيرو، مدعوم بتحليل من مختبر عمليات الإنترنت التابع للوزارة، كشف عن وجود خلايا إلكترونية تُروّج للتطرف وتستخدم رموزاً مشفّرة ولغة متطرفة لاستهداف المراهقين.

وألقت السلطات القبض على رجل في ولاية ريو غراندي دو سول، وُصف بأنه زعيم الخلية، بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، بينما تم توقيف مراهق في ريو دي جانيرو بعد ضبط مواد إباحية للأطفال بحوزته.

ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هوية المشتبه فيهم أو ما إذا كانت هناك تهديدات إضافية، فيما أشادت السلطات بتنسيق الأجهزة الأمنية الذي حال دون كارثة محققة.