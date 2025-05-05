شكرا لقرائتكم خبر عن جائزتان لفيلم شكرًا لأنك تحلم معنا بمهرجاني بيروت ومالمو السينمائيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الفلسطيني شكرًا لأنك تحلم معنا من تأليف وإخراج ليلى عباس، جائزتين حيث فاز بجائزة أفضل فيلم روائي من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وجائزة أفضل سيناريو لليلى عباس من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، فيما يستمر عرض الفيلم التجاري بسينما زاوية بالقاهرة للأسبوع الثاني على التوالي.

الفيلم من بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم، و مدير تصوير كونستانتين كرونينج ومونتاج هبة عثمان ومن تأليف وإخراج ليلى عباس.

وتدور قصة الفيلم حول مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.

خاض الفيلم جولة سينمائية طويلة بدأت بعرضه العالمي الأول بمهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني (BFI) ثم شارك في أكثر من 15 مهرجان سينمائي دولي وفاز بعدة جوائز منها جائزة أفضل فيلم عربي طويل بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم بجوائز جولدن روستر، وجائزة أفضل مخرج بمهرجان سالونيكي السينمائي الدولى.