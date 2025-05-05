شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحاتها عنه.. عمل واحد فقط جمع تارا عماد وأحمد مالك تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة تارا عماد مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصريحاتها عن الفنان أحمد مالك في أحد البرامج التليفزيونية، حيث أشادت بأخلاقه المهنية وحرصه على التطور والتعلم، ما جعل الكثيريون يتوقعون وجود علاقة عاطفية بينهما.

وقالت تارا عماد في حديثها: "أحمد مالك شخص يحب مهنته بصدق، لديه التزام وأخلاقيات مهنية واضحة، ولو عملنا معًا سيعبر عن رأيه بصدق، وهو أمر أقدّره جدًا فيه، كما يعجبني سعيه الدائم للتعلم والتطور".

ورغم تصريحات تارا عماد عن أحمد مالك ومدى الصداقة الكبيرة بينهما، إلا أنهما على المستوى العملى لم يجتمعا سوى فى عمل واحد فقط، وهو مسلسل "تحقيق"، الذي عُرض على منصة Watch It عام 2022 واعتمد على البطولة الجماعية الشبابية.

مسلسل "تحقيق" يضم في قائمة أبطاله كلاً من أحمد مالك، على قاسم، خالد أنور، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى، زينب غريب، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، أحمد كشك، اسلام نجيب، رامى الطمبارى، أميرة أديب، بسمة نبيل، وظهور خاص الفنان تميم عبده، والفنان محمد الصاوى، وضيوف الشرف صفاء الطوخى، يوسف إسماعيل، وكمال أبو رية.

تدور أحداث "تحقيق" في 12 حلقة حول شاب يقرأ رواية غامضة تدفع مجموعة من الأشخاص لارتكاب جرائم بحجة تحقيق توازن في حياتهم، ليبدأ في فك رموز الرواية في إطار من الإثارة والتشويق، العمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي "شانك"، في أولى تجاربه بالإخراج الدرامي، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



تارا عماد وأحمد مالك



تارا عماد وأحمد مالك