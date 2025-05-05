شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء سلطان تدافع عن ديما بياعة وتقدم اعتذارًا بدلاً عنها لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقادات كبيرة واجهتها الفنانة الفلسطينية الأصل ديما بياعة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية ظهورها في محتوى على موقع تيك توك مع أحد مقدمى المحتوى الذى تلفظ بألفاظ خادشة وايحاءات غير طبيعية، ما دفع المتابعين لتوجيه الأتهام لديما بياعة بأنها متضامنة مع ذلك المحتوى وتوافق عليه.

وتعرضت ديما بياعة لهجوم ضارٍ من قبل المتابعين على السوشيال ميديا، بل طالب البعض الآخر باتخاذ إجراءات قانونية بحقها، ما جعل الفنانة صفاء سلطان تحاول تهدئة الأمر والمتابعين نظرًا للصداقة التي تجمعها مع ديما بياعة.



ديما بياعة

وقدّمت سلطان اعتذارًا للجمهور باسم ديما بياعة خلال تصريحات تليفزيونية، مؤكدة أن بينهما علاقة صداقة قوية، وأن الأخيرة لم تكن تقصد أي إساءة أو إثارة للرأي العام، مضيفة أن ديما بياعة معروفة بانفعالها السريع، وأنها فلسطينية الأصل وتتحلى بالشجاعة، مؤكدة أن الواقعة لم تكن متعمدة منها.

وأشارت سلطان إلى أنها كانت تمتلك حسابًا موثقًا على "تيك توك" وحققت آلاف المتابعين، لكنها قررت التوقف عن استخدامه منذ أكتوبر 2023، تزامنًا مع أحداث "طوفان الأقصى"، معلنة رفضها للمحتوى الترفيهي السطحي الذي يتضمن تحديات لا تراها لائقة، مثل تناول الطعام أو استخدام أقنعة الوجه.