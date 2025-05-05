شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم بعد نقله لأحد المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم، ونشر صورة تجمعه بالفنان القدير صبرى عبد المنعم الذي تعرض لوعكة صحية الساعات الماضية، وكتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "الفنان القدير صبري عبد المنعم حالة قلبه أحسن"، وكان الفنان صبري عبد المنعم قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة.



صبرى عبد المنعم والطبيب المعالج

آخر مشاركات الفنان صبري فواز الفنية، خلال مسلسل "سراب" من 10 حلقات والذى تم عرضه على إحدى المنصات الرقمية هذا العام، وجاء من بطولة خالد النبوى، يسرا اللوزى، هانى عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدى، إنجى المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجى، ومحمد كيلانى، والعمل تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

وكان آخر ظهور للفنان صبرى عبد المنعم فى دراما رمضان، خلال "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة الذى تم عرضه عام 2024، وجسد صبرى عبد المنعم في مسلسل "بيت الرفاعي" شخصية صاحب مصنع تربط بينه وبين بطل العمل الفنان أمير كرارة علاقة طيبة.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.