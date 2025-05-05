لأول مرة شام الذهبي تكشف تفاصيل أزمة إغلاق عيادتها في مصر: الحرب خلصت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 01:21 مساءً - أُثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد غلق عيادة التجميل الخاصة بـ شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، بالقاهرة، بقرار من وزارة الصحة، حيث جرى تداول أنباءً كثيرة حول توقف نشاطها بشكلٍ دائم داخل مصر. وقد حرصت شام الذهبي بالتعليق على الأمر وكشف تفاصيل لأول مرة من خلال لقاء مع موقع " ET بالعربي".

شام الذهبي تعلق على أزمة إغلاق عيادتها: الحرب خلصت

قالت شام الذهبي: "الحرب خلصت ولكن نحن نحارب كل يوم لنظل موجودين ونقدم أحسن خدمة ونطور من أنفسنا لكي نقدم أحلى خدمة، ونحن مستمرين لأننا عائلة كبيرة، وهذه العائلة بتكبر وتتوسع في بلدان آخرى".

وأكدت شام الذهبي على حل أزمة عيادتها في مصر والإنتهاء من تسوية الأمور والأوراق؛ قائلة: "الحمد لله جميع الأوراق خلصت وكل الناس كانت داعمة لي سواء وزارة الصحة أو العلاج الحر فكل الأطراف كانت فعلًا بتساعد لمعرفتهم أني في هذا المجال من أجل ترك بصمة جيدة من كل قلبي"؛ مؤكدة أنها لا تبخل على عملها وتعطيه كل شئ من قلبها.

وعن دعم المحيطين لها وعلى رأسهم والدتها الفنانة أصالة، النجمة ياسمين صبري وصديقتها بسمة بوسيل، قالت شام الذهبي:"كل الناس دعمتني وأعطوني طاقة محبة وأمان أن الدنيا لسه بخير، كلهم من أهلى وأصدقائي والحالات التي أتبعها".

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

يُذكر أن شام الذهبي احتفلت بإعادة فتح عيادتها في مصر، وذلك عقب استيفاء جميع الاشتراطات الطبية المطلوبة منها.

أطلعوا على شام الذهبي تكشف عن إجرائها عمليتيْ تجميل في أنفها.. وهذه كانت أمنيتها

سبب غلق عيادة تجميل شام الذهبي

وبحسب بيان رسمي، يعود السبب الرئيسي وراء غلق عيادة تجميلبالقاهرة، إلى القرار الصادر رقم 299، بتاريخ 15 أبريل الحالي، بسبب وجود مخالفات متعلقة بالاشتراطات الصحية، حيث جاء ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، في الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة.

ونجحت إدارة العلاج الحر والتراخيص، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، في غلق عيادة التجميل، لحين تقنين الأوضاع والحصول على كامل الاشتراطات والتراخيص، إذ جرى تحرير محضر وإحالة المخالفات للجهات المعنية.

هكذا طمئنت أصالة ابنتها شام

وكانت الفنانة أصالة قد بعثت رسالة طمأنينة لابنتها شام، بعد غلق عيادة التجميل، إذ رأت أنّ تلك الأزمة بمثابة امتحان، وستتجاوزه بنجاح بمنحة إلهية، إذ قالت في رسالتها: "أنتوا النور اللي بحياتي.. أنتوا أجمل استثماراتي.. والامتحانات واردة.. ونحنا معنا الله.. والله أدرى فينا.. الله يحفظكم".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».