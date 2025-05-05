جوائز مهرجان مالمو للسينما العربية 2025.. القائمة الكاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 01:21 مساءً - اختتمت فعاليات الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية في حفلٍ رسمي أقيم في قاعة سينما رويال الشهيرة في السويد، حيث تم الإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان بعد عرض الأفلام المتنافسة، وتوّج الفيلم السعودي "ميرا، ميرا، ميرا" من إخراج خالد زيدان، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، بعد ساعات قليلة من إعلان فوزه بجائزة هيباتيا الذهبية ضمن فعاليات الدورة الـ 11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

بدأ حفل توزيع جوائز الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية بعد مراسم السجادة الحمراء بكلمة ترحيبية من رئيس مهرجان مالمو، المخرج محمد قبلاوي، الذي توجه بالشكر إلى جمهور مدينة مالمو وكل الجهات السويدية والعربية التي قدمت دعمها للمهرجان؛ كما أعلن قبلاوي عن موعد الدورة القادمة للمهرجان، والتي ستنظم بين 20 و26 أبريل 2026.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

تم الإعلان عن جوائز الأفلام القصيرة من قبل لجنة التحكيم، التي ضمت المخرجة الإماراتية عائشة الزعابي، الممثل الأردني منذر رياحنة، والمنتجة المصرية شيرين مجدي. وقد جاءت الجوائز على النحو التالي:

تنويه خاص: لفيلم "عالحافة" من تونس للمخرجة سحر عشي.

تنويه خاص: لفيلم "يدين الخالق" من الأردن للمخرجة غلوريا نجم.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: لفيلم "ميرا، ميرا، ميرا" من السعودية إخراج خالد زيدان.

أفضل فيلم قصير: فيلم "ما بعد" من المخرجة الفلسطينية مها حاج (بقيمة 15,000 كرونة سويدية).

جوائز مسابقة الأفلام الطويلة

انتقل الحفل لتقديم جوائز الأفلام الطويلة من لجنة التحكيم التي ضمت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون، المخرجة السعودية هند الفهاد، والمنتجين كريم أيتونة من المغرب، وشاكر تحرير من العراق. وجاءت الجوائز على النحو التالي:

أفضل كاتب/كاتبة سيناريو: المخرجة ليلى عباس عن فيلم "شكراً لأنك تحلم معنا".

أفضل ممثل: النجم يعقوب الفرحان عن دوره في فيلم "نورة" للمخرج السعودي توفيق الزيدي.

أفضل ممثلة: النجمة نسرين الراضي عن دورها في فيلم "الجميع يحب توْدا" إخراج نبيل عيوش.

أفضل مخرج: المخرج التونسي لطفي عشور عن فيلم "الذراري الحمر".

أفضل فيلم طويل غير روائي: فيلم "يلا باركور" للمخرجة الفلسطينية عريب زعيتر (بقيمة 15,000 كرونة سويدية).

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم "الذراري الحمر" للمخرج التونسي لطفي عاشور (بقيمة 25,000 كرونة سويدية).

أفضل فيلم: فيلم "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير (بقيمة 35,000 كرونة سويدية).

جائزة اختيار جمهور مدينة مالمو

تم تقديم جائزة اختيار جمهور مدينة مالمو من قبل آن شورينغ، مطورة استراتيجيات السينما في بلدية مالمو، التي توجهت بالشكر إلى جميع المشاركين والداعمين للمهرجان.

جائزة الجمهور، التي تبلغ قيمتها 25,000 كرونة سويدية، ذهبت إلى الفيلم اللبناني "أرزة" من إخراج ميرا شعيب.

عرض الأفلام الفائزة اليوم

ويُختتم مهرجان مالمو للسينما العربية لهذا العام بعرض الأفلام الفائزة في المسابقات الرسمية يوم الإثنين 5 مايو 2025، حيث سيتم عرض:

أفضل فيلم طويل: "على حافة الحلم" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير.

أفضل فيلم قصير: "ما بعد" من إخراج مها حاج.

أفضل فيلم حسب اختيار الجمهور: "أرزة" من إخراج ميرا شعيب.

أفضل فيلم طويل غير روائي: "يلا باركور" من إخراج عريب زعيتر.

يمكنكم قراءة.. الفيلم المصري "أنف وثلاث عيون" يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان مالمو للسينما العربية

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