من إسبانيا.. بهذه الطريقة أعلن رامي صبري الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 01:21 مساءً - شوق المطرب رامي صبري جمهوره ومتابعيه لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال موسم الصيف الحالي؛ وذلك عن طريق إعلانه من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، الانتهاء من تسجيل آخر أغنيات هذا الألبوم.

هكذا أعلن رامي صبري انتهاء ألبومه!

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شارك النجم رامي صبري من خلال حسابه على "إنستغرام"، صور له من داخل ستديو التسجيل في إسبانيا؛ معلنًا عن طريقه الانتهاء من تسجيل آخر أغنيات ألبومه الجديد، وعلق على الصورة قائلًا: "تسجيل آخر أغنية من الألبوم في إسبانيا".

وقد انهالت عليه تعليقات جمهوره ومتابعيه الذين هنئوه بتسجيل الألبوم، وأكدوا على حماسهم وانتظارهم للألبوم الجديد.

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رامي صبري يعلن وفاة والدة زوجته

وكان المطرب، قد أعلن عن وفاة والدة زوجته شيرين، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على الـ"فيسبوك"، قائلاً: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله.. برجاء الدعاء".

ولقى منشور رامي صبري تفاعلاً كبيراً سواء من قبل محبيه وجمهوره الذين تمنوا لوالدة زوجته أن يتغمدها الله عز وجل برحمته، أو من جانب زملائه في الوسط الغنائي مثل الملحن مدين الذي علق قائلاً: "البقاء لله ربنا يرحمها ويغفرلها و يجعلها من اهل الفردوس الأعلى ويصبركم".

أحدث أعمال رامي صبري

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كان المطربقد افتتح فعاليات مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس العالم، والتي أُقيمت في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الماضي حتى 18 مايو الجاري، بأغنية "إفريقيا.. غنوا معانا" وهي كلمات تامر حسين ولحن رامي صبري وتوزيع طارق توكل.

كما طرح مؤخراً أغنية" الحب عيبنا" والتي جاءت ضمن أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الأخير، وحظيت الأغنية بتفاعل كبير وقت طرحها خاصة وأنها استطاعت أن تلامس مشاعر جمهور العمل، وهي من كلمات كريم فهمي، الذي يشارك أيضًا في بطولة المسلسل، وألحان عمرو الشاذلي.

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