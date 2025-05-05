كارول سماحة تتقبل التعازي بوفاة زوجها وليد مصطفى في لبنان بهذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - اعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة انها ستتقبل العزاء بوفاة زوجها المنتج المصري وليد مصطفى في لبنان يوم الخميس المقبل 8 أيار/مايو وتحديدا في منطقة ضبية.

وكتبت على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "تُقبَل التعازي بزوجي الغالي د. وليد مصطفى في لبنان، يوم الخميس 9 أيار 2025، من الساعة 3:00 حتى 7:00 مساءً، في فندق رويال – ضبية، قاعة Polyvalent."

يذكر ان كارول كانت قد ودعت زوجها بعد ان صارع مرض السرطان حتى الرمق الاخير وأقيم الدفن والعزاء في مصر الذي حضره العديد من النجوم والاصدقاء والأحبّة.