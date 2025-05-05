"الصبّاح إخوان" تستلهم الدراما من الأدب .. 15 رواية من معرض أبو ظبي على طريق الشاشة

ميرنا وليد - بيروت - شارك المنتج اللبناني صادق الصبّاح، رئيس شركة "الصبّاح إخوان"، في ندوة خاصة ضمن فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب بعنوان "الرواية في عين السينما والدراما"، حاوره خلالها الإعلامي الإماراتي عامر بن جساس، حيث سلّط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الرواية والدراما الحديثة، وخلال الندوة، أكد الصبّاح أن عدداً كبيراً من أنجح أعمال شركته استند إلى روايات عربية تحوّلت إلى مسلسلات وأفلام، ونجحت في الوصول إلى جمهور واسع.

وردًا على سؤال حول آلية اختيار الروايات، أوضح أن الأساس في الاختيار هو نجاح الرواية وانتشارها، لكن تنفيذها يجب أن يكون برؤية جديدة تراعي تطورات العصر وذائقة الجمهور المتجددة، وكشف الصبّاح عن اختيار عدة روايات جديدة لتحويلها إلى أعمال درامية أو سينمائية، مشيراً إلى أن الجمهور بات أكثر انتقائية في ظل تراجع الحس الثقافي العام، مما يتطلب من شركات الإنتاج مسؤولية مضاعفة لتقديم محتوى هادف ومؤثر، وعلى هامش الندوة، التقى الصبّاح بسعادة سعيد الطنيجي، مدير معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، حيث أعلنت "الصبّاح إخوان" عن اختيار 15 رواية من المعرض، تعود لعدة دور نشر وعواصم عربية، بهدف دراستها وتحويل الأفضل منها إلى أعمال فنية مستقبلية، ضمن شراكة تهدف لتكرار هذه التجربة سنويًا.