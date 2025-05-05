3 إطلالات لـ دنيا بطمة في لندن.. وهل نجحت في إخفاء وزنها الزائد؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة عدة منشورات لها خلال تواجدها في لندن حيث تقضي بعض الوقت للاستراحة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها.

واعتمدت على 3 اطلالات شاركتها على صفحتها وفي الاولى ارتدت جينز مع قميص بيضاء وفوقها waistcoat باللون الزهري ولكي تبدو انحف اعتمدت على تحديد خصرها من خلال قطعة ضيقة من الجزء الاعلى من جسمها.

في الاطلالة الثانية ارتدت قميص بيضاء مع بنطلون باللون البيج ومن المعروف ان الالوان الفاتحة تساعد على ابراز الوزن الزائد لذلك بدت في هذه الاطلالة أقل رشاقة من قبلها.

في الاطلالة الثالثة اعتمدت فستاناً أسود اللون ضيق على الجسم ساعدها على ابراز خصرها كما ان انتعالها الكعب العالي ساعدها ان تبدو ممشوقة أكثر.

