بعد خيانة بيني بلانكو لها..سيلينا غوميز بتصرّف مثير للجدل

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام عالمية ان النجمة سيلينا غوميز لن تحضر حفل "MET GALA " ، لكن لم يُعرف بعد سبب ذلك، مع العلم انها تلقّت دعوة للحضور.



على صعيد آخر تصدّرت سيلينا غوميز عناوين مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا بعد انتشار شائعة صادمة تتحدث عن خيانة خطيبها، المنتج الموسيقي بيني بلانكو، لها مع إحدى أقرب صديقاتها، تيريزا ماري.

ولاحظ المتابعون أن سيلينا ألغت متابعة تيريزا عبر حسابها الرسمي، وذلك مباشرة بعد انتشار شائعات عن لقاء جمع الأخيرة ببيني على العشاء، بالإضافة إلى متابعته لحسابها، ما أضاف مزيدا من الشكوك حول الخيانة.