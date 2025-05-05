هل هناك جزء جديد من فيلم "عمر وسلمى"؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية مي عز الدين، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، أعربت فيه عن رغبتها في تقديم جزء جديد من سلسلة أفلام "عمر وسلمى".



وفي مقطع الفيديو الذي جاوبت فيه على أسئلة المتابعين، قالت مي عز الدين أن "عمر وسلمى" من الأعمال القريبة إلى قلبها، ويحظى بجماهيرية كبيرة حتى الآن، وأضافت أنها ستكون سعيدة جدًا إذا تم العمل على جزء جديد من الفيلم، وتمنت أن يتحقق ذلك قريبًا.

وتابعت مي أن العمل مع الفنان المصري تامر حسني دائمًا ما يكون ممتعًا ومثمرًا.