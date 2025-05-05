سيلينا غوميز تردّ بصور حاسمة على شائعات خيانة خطيبها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت النجمة العالمية سيلينا غوميز بطريقة غير مباشرة على الشائعات التي طالت خطيبها، الموسيقي بيني بلانكو، والمتعلقة بخيانته لها مع إحدى صديقاتها المقربات، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

ونشرت غوميز مجموعة صور ظهرت فيها برفقة بلانكو وعدد من الأصدقاء، في ما اعتبره كثيرون رسالة واضحة تنفي صحة الشائعات المتداولة، وتؤكد استمرار العلاقة بينهما.

وكانت الشائعات قد انتشرت في الساعات الأخيرة، بعد تداول صور لبلانكو أثناء تناوله الغداء مع صديقة غوميز، ما دفع البعض إلى التشكيك في طبيعة العلاقة بينهما. وقد زاد من حدّة الجدل إقدام سيلينا على إلغاء متابعة صديقتها عبر إنستغرام، ما اعتبره الجمهور خطوة تصعيدية تؤكد وجود خلاف فعلي.

ولم تصدر غوميز أي تعليق مباشر حتى الآن، إلا أن منشورها الأخير اعتُبر رداً كافياً لإسكات تلك الأقاويل.