سحب الثقة من مازن الناطور نقيب فناني سوريا.. والخلاف يتصاعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر مجلس نقابة الفنانين في سوريا، يوم الأحد، قراراً بسحب الثقة من النقيب مازن الناطور، وذلك بأغلبية أصوات أعضاء المجلس، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام سورية محلية، والتي نشرت صورة من البيان الرسمي الصادر عن النقابة.

وأوضح المجلس في بيانه أن قرار سحب الثقة جاء نتيجة “تفرد النقيب باتخاذ القرارات ومخالفته لقانون النقابة”، ما أدى إلى تعميق الخلافات داخل الجسم النقابي خلال الفترة الماضية.

وكان الناطور قد أثار موجة من الانتقادات مؤخراً على خلفية سلسلة قرارات مثيرة للجدل، أبرزها فصل الفنانة سلاف فواخرجي من النقابة، بسبب تصريحات لها وُصفت بأنها مخالفة لسياسات النقابة، ما أثار استياء واسعاً في الأوساط الفنية والثقافية السورية.

ومن المتوقع أن تعلن النقابة خلال الأيام المقبلة عن الخطوات القادمة لاختيار نقيب جديد وإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية داخل المجلس.