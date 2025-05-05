شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تتلقى عزاء زوجها المنتج وليد مصطفى اليوم بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل النجمة كارول سماحة عزاء زوجها الراحل رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى العزاء، اليوم الإثنين، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، وذلك بعدما رحل مصطفى عن عالمنا فى الساعات الأولى من أول أمس السبت بعد صراع مع المرض.

وشيعت كارول سماحة جثمان زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى، فى مثواه الأخير حتى تم دفنه بمسقط رأسه بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث خرجت الجنازة من القاهرة بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

شارك العديد من أفراد العائلة وعدد من المقربين من الأسرة والفنانة الهام شاهين التي أصرت على توديع الجثمان حتى مثواه الأخير. وسادت حالة من الحزن الشديد على أسرة الفنانة كارول سماحة.

ونعت النجمة اللبنانية كارول سماحة زوجها رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى والذي رحل فجر اليوم الماضى، حيث كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد.. حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق.

وشارك وليد مصطفى في عام 2007، بتأسيس جريدة الخليج 365، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى عام 2013، وأطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته، وترأس لاحقاً مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إنرجي"، النسخة العربية من الإذاعة العالمية الشهيرة.