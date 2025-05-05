شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أديل فى عيد ميلادها.. وسر غنائها حافية فى حفل جرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الخامس من شهر مايو مع عيد ميلاد المغنية الشهيرة أديل التي تعد أحد أهم نجمات الغناء حول العالم، لما حققته من نجاحات جعلتها تحظى بجماهيرية عريضة، بفضل أغانيها المميزة، وبالتالى فى عيد ميلادها نتعرض إلى عدة معلومات عن أديل.

فريق Spice Girls هو الفريق الموسيقى المفضل لأديل، وخاصة جيرى هاليويل، ومن خلاله عشقت الموسيقى، وحصلت على أول تذكرة لحفل للفريق وعمرها 7 سنوات.

سبق وكشفت أن ألبوم مادونا Ray of Light كان مصدر إلهام أديل الرئيسى قبل طرح ألبومها 25.

فى 2009 تجاهلها المصورون أثناء حفل توزيع الجرامى، واضطرت للغناء حافية على المسرح لجذب انتباههم.

دوما ما تؤكد أن الأمومة ورعاية ابنها أنجيلو أهم بالنسبة لها من مستقبلها المهنى.

عادة غريبة تتميز بها أديل ممثلة فى تعليق الميدالية التى حصلت عليها من الأمير تشارلز إلى جانب مرحاضها، كما تفعل مع باقى جوائزها وميداليتها.

يستغرق فريق أديل حوالى ساعتين ونصف الساعة لتجهيزها للوقوف على المسرح.

شهرتها كمطربة ونجوميتها لم تمنعها من تعلم الطهى كالمحترفين، فتجيد إعداد أشهر الأطباق العالمية.