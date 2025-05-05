شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف فايق يخصص يومًا بصالون "كلام ف السيما" عن الراحل بشير الديك صانع الحكايات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم المخرج السينمائي أشرف فايق، ندوة بعنوان: "بشير الديك صانع الحكايات.. الذي جعل السينما تتحدث بلغة أرواحنا"، وذلك في السابعة مساء الخميس المقبل بسينما الهناجر.

ويتحدث عن بشير الديك، عدد من السينمائيين خلال الندوة منهم مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي، والمنتجان السينمائيان حسين القلا وطارق الشيمي، والمؤلف الموسيقي هيثم الخميسي، والمخرج عباس بن العباس، والدكتور عبد الله بانخر أستاذ الإعلام، ويدير اللقاء المخرج السينمائي أشرف فايق.

يذكر أن بشير الديك هو كاتب وسيناريست ومخرج، وُلد في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب الأدب، حيث كتب العديد من القصص التي نُشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما.

وكانت أول أعماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" الذي أخرجه أشرف فهمي عام 1978، ولكن نقطة تميزه الحقيقية كسيناريست مصري بدأت مع شراكته للمخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، حيث كتب له أول أفلامه "سواق الأتوبيس" واستمر في "ضربة معلم" و"ضد الحكومة"، و"ناجي العلي"، وانتهاءً بـ"ليلة ساخنة"، بالإضافة إلى ذلك كتب السيناريو لفيلمي محمد خان الكبيرين "موعد على العشاء"، ثم "الحريف".

وابتعد الديك، عن السينما خلال سنوات الألفية باستثناء تقديمه فيلم "الكبار" عام 2010 من إخراج محمد جمال العدل، في المقابل قدّم عددًا من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل "الناس في كفر عسكر"، و"حرب الجواسيس" و(الطوفان) وغيرها، ورحل بشير الديك عن عالمنا في 31 ديسمبر عام 2024.