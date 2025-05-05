بعد تكريمها بمهرجان أسوان.. منى زكي توجه رسالة للفنانة لبلبة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 11:54 صباحاً - حرصت الفنانة منى زكي على تهنئه النجمة لبلبة وذلك بعد تكريمها خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي أُقيم مساء يوم الجمعة الماضي الموافق 2 مايو. كما هنأت قبلها النجمة كندة علوش، التي كُرمت خلال نفس المهرجان بنفس الجائزة عن مجمل أعمالها.

منى زكي تهنأ لبلبة بعد تكريمها

رسالة منى زكي للفنانة لبلبة - الصورة من حساب منى على إنستغرام

شاركت النجمة منى زكي من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة للفنانةأثناء جلستها الحوارية بمهرجان أسوان لأفلام المرأة بعد تكريمها، وعلقتعلى الصورة قائلة: "ألف مبروك يا أستاذة بنحبك أوي".

كما نشرت الفنانة منى زكي أيضًا صورة من خلال حسابها للنجمة كندة علوش أثناء التكريم وهنأتها قائلة: "مبروك كندوشة تستاهلي كل حاجة حلوة".

رسالة منى زكي لكندة علوش - الصورة من حسابها على إنستغرام

لبلبة بعد تكريمها بمهرجان أسوان: "أنا فخورة بتكريمي بدورة أم كلثوم"

وجهت لبلبة أثناء تكريمها بـالشكر لإدارة المهرجان وأعربت عن سعادتها بالتكريم، حيث قالت: "بشكر إدارة المهرجان على تكريمي في مشواري الطويل منذ طفولتي إلى الآن، وأنا فخورة بتكريمي في دورة سيدة الغناء العربي أم كلثوم".

وأكملت: "وطبعًا أنا في أجمل بلاد مصرنا الحبيبة أسوان الجميلة بشعبها الجميل، كان مشواري طويل 94 فيلمًا ضمت العديد من الأفلام التي تناقش وتعالج قضايا المرأة، وكنا دائمًا نقدم رسالة للجمهور عن حياة المرأة، وكنت دائما حريصة على تقديم رسائل مفيدة لجمهوري خلال أفلامي، وأنا أتمنى أن تقدم أفلامي القادمة رسائل مفيدة للجمهور، وشيئاً أفتخر به حتى بعد مفارقتي الحياة أن أكون قدمت رسالة حلوة لجمهوري".

مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وبجانب الفنانة، شهد حفل افتتاح الدورة التاسعة، تكريم الفنانة السورية كندة علوش، والمخرجة الهولندية إليزابيث فرانْيِه.

يُذكر أن الدورة الجديدة يشارك بها 61 فيلماً، من بينها 30 فيلماً يمثلون نحو 32 دولة في المسابقتين الطويلة والقصيرة، و6 أفلام بريطانية في برنامج خاص باكتشاف صانعات وصنّاع السينما الجدد، بالتعاون مع مهرجان لندن بريز بالمملكة المتحدة. وذلك إلى جانب 25 فيلماً من مصر في مسابقتي أفلام الجنوب وأفلام ذات أثر، وأفلام مسابقة الورش التي يتنافس عليها صانعات وصنّاع الأفلام من شباب المتدربين بورش المهرجان، وكذلك أفلام برنامج سينما الأطفال المخصص لأطفال المدارس بمحافظة أسوان.

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