فنان وإنسان عظيم.. بهذه الكلمات محمود البزاوي يرثي سليمان عيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 11:54 صباحاً - حرص الفنان محمود البزاوي على توجيه رسالة ورثاء لصديقه الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 18 أبريل عن عمرٍ ناهز 64 عاماً، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في منزله، نُقل على إثرها إلى المستشفى بسيارة إسعاف، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

محمود البزاوي عن سليمان عيد: فنان وإنسان عظيم

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شارك الفنان محمود البزاوي من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ صورة جمعته بالفنان الراحلوالفنان محمود عبد المغني في إحدى المناسبات، وعلق عليها قائلًا: "الله يرحمك يايا حبيبي ويسكنك فسيح جناته، ويسعدك فنان وإنسان عظيم"، وأضاف: "سيبقى بأعماله وأدبه وطيبة قلبه في ذهن الجميع.. ألف رحمة ونور عليك يا غالي.. أرجو من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

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رحيل سليمان عيد

في صدمة حلَّت على الوسط الفني وجمهور الوطن العربي بأكمله؛ أعلن عبده نجل الفنان سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 18 أبريل، عبْر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وفاة والده إثر أزمة صحية مفاجئة. وتم تشييع جنازة الفنان الراحل بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد، كما تم دفن الجثمان بمقابر وادي الراحة.

الفنان سليمان عيد رحل في أكثر وقت كان يعمل فيه، بعدما اشتكى سابقاً من قلة مشاركاته في الأعمال الفنية، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح حاضراً بقوة في الدراما والسينما، والدليل مشاركته في موسم دراما رمضان 2025 بعملين، وهما: "سيد الناس" مع عمرو سعد وإخراج محمد سامي، و"عقبال عندكو" بطولة: حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.

هذا بالإضافة إلى وجوده سينمائياً بفيلمين يتم عرضهما في السينما حالياً، وهما: "فار بـ7 ترواح" الذي يظهر فيه بدور شخص مُتوفَّى، وجثته هي محور القصة؛ حيث تظهر للشخصيات المشاركة في الفيلم، وفيلم "سيكو سيكو" بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام. ويحقق نجاحاً كبيراً بوصوله إلى 110 ملايين جنيه في 22 يوم عرض.

آخر أعمال محمود البزاوي الدرامية

في سياقٍ آخر، تألق الفنانفي شخصية "توفيق التمساح" بمسلسل "فهد البطل" الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

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