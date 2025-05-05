لماذا لم تَحضُر آيشواريا راي أي حفل ميت غالا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 11:54 صباحاً - في حدث الموضة الأبرز والأشهر حول العالم، الذي يستقطب النجوم والمشاهير من مشارق الأرض ومغاربها تحت قبة متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، يُقام حفل ميت غالا Met Gala في أول يوم إثنين من شهر مايو كل عام.

وبينما يجذب حفل أوسكار الموضة نخبة من المشاهير وعارضات الأزياء والمصممين والرموز الثقافية من جميع أنحاء العالم، إلا أن نجمة بوليوود آيشواريا راي- إحدى أبرز نجمات الموضة في العالم- لم تظهر قط في أي حفل ميت غالا حتى الآن، وهو أمرٌ لافت للنظر، لذلك جمعنا لكم الأسباب التي قد تفسر غياب ملكة جمال الهند السابقة عن هذا الحدث العالمي.

حفل ميت غالا يقتصر على المدعوين فقط

يقتصر حفل ميت غالا على عدد معين من المدعوين الذين يتم تصنيفهم على أنهم نجوم A-List، تُقدم هذه الدعوة آنا وينتور شخصياً ولجنتها بالشراكة مع دور الأزياء الراعية. وعلى الرغم من شهرة آيشواريا العالمية وتعاونها مع أبرز وأكبر دور الأزياء العالمية، إلا أنها ربما لم توجه إليها دعوة للحضور.

التزام آيشواريا الراسخ بمهرجان كان

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آيشواريا راي هي نجمة أساسية في مهرجان كان السينمائي، كونها سفيرة لإحدى العلامات التجارية التجميلية. ولأن توقيت مهرجان كان- الذي يحل في منتصف مايو- وحفل ميت غالا- الذي يُقام في الأسبوع الأول من مايو- متقاربان، فمن المرجح أن يكون التوقيتان متضاربين، وغالباً ما تُفضل العلامات التجارية أن يكرّس سفراؤها حضورهم الشخصي وطاقاتهم الترويجية لمهرجان كان بدلاً من تقسيم وقتهم بين حدثين متتاليين.

كما أن حضور حفل ميت غالا لا يقتصر على السير على السجادة الحمراء فحسب؛ بل يتطلب أسابيع من التحضير، وتجهيزات خاصة مع كبار المصممين، وخدمات السفر، وتفاصيل أمنية، ومقابلات رفيعة المستوى. لذلك، فمن المرجح أن التزامات آيشواريا راي الراسخة تجاه مهرجان كان وبوليوود وعائلتها يجعلها تتغيب عن الحفل.

فعاليات بوليوود ذات أولوية

تولي آيشواريا راي حضور فعاليات بوليوود من تصوير الأفلام والجولات الترويجية وفعاليات الصناعة أهمية كبرى بالنسبة لها. لذا، فإن إهمال الالتزامات المحلية لحضور حفل أزياء خارجي قد يُعرّضها لفقدان حضورها في فعاليات رئيسية في صناعة السينما.

مسألة شخصية

مع اسم لامع في عالم بوليوود والموضة العالمية لآيشواريا راي، فقد تكون النجمة قد تلقت دعوة بالفعل لحضور الحدث، لكنها هي مَن رفضتها لأسباب شخصية.

الانشغال في مناسبات أخرى خيرية

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لا يقتصر اهتمام آيشواريا راي بالموضة والتمثيل فقط، فهي ترعى العديد من الفعاليات الخيرية التي تُسلط من خلالها الضوء على القضايا الاجتماعية التي تدعمها، وتمكين المرأة، والحفاظ على البيئة، وصحة الطفل، مع إبراز الحرفية الهندية في الوقت نفسه.

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