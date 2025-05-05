ميرنا وليد - بيروت - تخطّت الفنانة داليدا خليل النصف مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "عيب عليك"، وذلك بعد 4 أيام فقط من طرحها على يوتيوب.

أغنية "عيب عليك" من كلمات أريج ضو، ألحان أيمن قميحة، توزيع موسيقي وميكس وماستر مارك عبد النور، أما الكليب فتم تصويره تحت إشراف المخرجين سيرج مجدلاني وأندي خولي.

وتقول كلمات الأغنية: "بدي قلك ليك

ما تطلع هيك

وإذا قلبي بصرلو شي

بحط lلحق عليك

طيب شو المطلوب

قدامك عم دوب صار معلق فيك القلب

غير هالأسلوب معلم من مين يا رايق

يا رايق إنت

مش عيب عليك تضايق

وتعذب بنت معلم من مين يا رايق

يا رايق إنت

مش عيب عليك تضايق

وتعذب بنت

صار معلق فيك القلب

غير هالأسلوب ولو قصدك شريف

اطلع عالخفيف

يلي معود ما بيتحمل

كيف إلي قلبو ضعيف ؟

قلبي بعدو ملكي

ومع غيرك ما بيحكي

وبعدو على ختم الشركة

ومتل الفل نضيف ولو قصدك شريف

اطلع عالخفيف

يلي معود ما بيتحمل

كيف إلي قلبو ضعيف ؟

قلبي بعدو ملكي

ومع غيرك ما بيحكي

وبعدو على ختم الشركة

ومتل الفل نضيف

معلم من مين يا رايق

يا رايق إنت

مش عيب عليك تضايق

وتعذب بنت x2 صار معلق فيك القلب

غير هالأسلوب

بدي قلك ليك

ما تطلع هيك بدي قلك ليك

ما تطلع هيك

وإذا قلبي بصرلو شي

بحط lلحق عليك

طيب شو المطلوب

قدامك عم دوب صار معلق فيك القلب

غير هالأسلوب

معلم من مين يا رايق

يا رايق إنت

مش عيب عليك تضايق

وتعذب بنت

صار معلق فيك القلب

غير هالأسلوب".

كانت هذه تفاصيل خبر داليدا خليل تتخطى هذا الرقم بـ "عيب عليك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.