ميرنا وليد - بيروت - قررت المحكمة الاقتصادية إحالة الممثلة المصرية راندا البحيري إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بسبب اتهامها بالسبّ والقذف والتشهير بطليقها الإعلامي سعيد جميل، على خلفية تصريحات أدلت بها في أحد البرامج التلفزيونية.
وفي أول تعليق لها على القرار، كتبت راندا رسالة مؤثرة عب صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، عكست حالتها النفسية التي تعيشها.
ونشرت راندا صورة لها وأرفقتها بتسجيل صوتي جاء فيه: "في بني آدمين أرق من الحياة، الحياة قاسية"، في إشارة غير مباشرة الى حالتها النفسية. كما كتبت في التعليق على الصورة ببساطة: "الحياة قاسية".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور راندا، وأعربوا عن تعاطفهم معها.
يذكر أن الأزمة بدأت بعد ظهور البحيري في برنامج الإعلامية ريهام سعيد، وتحدثت خلال الحلقة عن حياتها الشخصية، وخلافاتها مع طليقها، وهو ما اعتبره الأخير إساءة مباشرة إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة راندا البحيري إلى المحكمة الجنائية.. وهذا ما قالته في أول تعليق لها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.