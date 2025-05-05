إحالة راندا البحيري إلى المحكمة الجنائية.. وهذا ما قالته في أول تعليق لها!

ميرنا وليد - بيروت - قررت المحكمة الاقتصادية إحالة الممثلة المصرية راندا البحيري إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بسبب اتهامها بالسبّ والقذف والتشهير بطليقها الإعلامي سعيد جميل، على خلفية تصريحات أدلت بها في أحد البرامج التلفزيونية.



وفي أول تعليق لها على القرار، كتبت راندا رسالة مؤثرة عب صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، عكست حالتها النفسية التي تعيشها.

ونشرت راندا صورة لها وأرفقتها بتسجيل صوتي جاء فيه: "في بني آدمين أرق من الحياة، الحياة قاسية"، في إشارة غير مباشرة الى حالتها النفسية. كما كتبت في التعليق على الصورة ببساطة: "الحياة قاسية".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور راندا، وأعربوا عن تعاطفهم معها.

يذكر أن الأزمة بدأت بعد ظهور البحيري في برنامج الإعلامية ريهام سعيد، وتحدثت خلال الحلقة عن حياتها الشخصية، وخلافاتها مع طليقها، وهو ما اعتبره الأخير إساءة مباشرة إليه.