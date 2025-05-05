اليكم الممثل التركي الأوسم..ولن تُصدّقوا من احتلّ المرتبة الأخيرة !

ميرنا وليد - بيروت - أجرت إحدى الوسائل الإعلامية التركية تقريرا حول الممثل التركي الأوسم، وقد احتل الممثل شاتاي أولسوي المرتبة الأولى، أما الممثل باريش أردوتش جاء في المرتبة الثانية، الممثل كيفانش تاتليتوغ في الثالثة، البيرين دويماز في الرابعة، في حين ان الممثل جان يامان احتل المرتبة الخامسة، أما الممثل بوراك أوزجيفيت جاء في المرتبة السادسة.



على صعيد آخر يُعرض لـ شاتاي أولسوي حاليا مسلسل "حلم أشرف"، اذ استطاعت الحلقة الأولى ان تصل الى 10 مليون مشاهدة على يوتيوب، وتخوض البطولة معه النجمة ديميت أوزديمير.