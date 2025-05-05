ميرنا وليد - بيروت - أجرت إحدى الوسائل الإعلامية التركية تقريرا حول الممثل التركي الأوسم، وقد احتل الممثل شاتاي أولسوي المرتبة الأولى، أما الممثل باريش أردوتش جاء في المرتبة الثانية، الممثل كيفانش تاتليتوغ في الثالثة، البيرين دويماز في الرابعة، في حين ان الممثل جان يامان احتل المرتبة الخامسة، أما الممثل بوراك أوزجيفيت جاء في المرتبة السادسة.
على صعيد آخر يُعرض لـ شاتاي أولسوي حاليا مسلسل "حلم أشرف"، اذ استطاعت الحلقة الأولى ان تصل الى 10 مليون مشاهدة على يوتيوب، وتخوض البطولة معه النجمة ديميت أوزديمير.
كانت هذه تفاصيل خبر اليكم الممثل التركي الأوسم..ولن تُصدّقوا من احتلّ المرتبة الأخيرة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.