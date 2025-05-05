فوز طوني عيسى بالإنتخابات البلدية وزوجته تبارك له بهذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - فاز الممثل اللبناني طوني عيسى بالانتخابات البلدية في منطقة عمشيت اللبنانية، وباركت له زوجته أمونة عيد من خلال منشور شاركته على صفحتها الخاصة.

ونشرت صورة زوجها، وعلقت: "لقد كان طموحك عاليًا، ووصلت إلى القمة - الأول على القائمة!

فخورة بك يا حبيبي! تهانينا لزوجي على هذا الفوز المستحق! لقد رأيت شغفك ومثابرتك بأم عيني، والآن ستراهما المدينة بأكملها!

هذه مجرد بداية العمل الرائع الذي ستقوم به - عمشيت محظوظة بك!"

وكان تحدث طوني عيسى لموقع الفن عن سبب ترشحه، وقال: "سبب ترشحي للبلدية هو محبتي لضيعتي ولشعبها، لأننا كلنا أهل وأصحاب ونحب بعضنا البعض، كائن من يكن وصل إلى البلدية ويرغب بالتغيير والعمل سيكون يدنا بيده، إن وصلنا أو لا، لأن هذا بيتنا الكبير الذي نحبه نظيفاً ومُرتباً، نُحب أن تأتي الناس، وتراه وأن يُصبح مركزاً سياحياً في لبنان، لدينا أجمل "بولفار" وأجمل بيوت قديمة وشوراع، لدينا أحلى عمشيت وأحلى روح، فيجب أن نُصدّر روحاً جميلة للعالم وللبنان كله، لا يوجد أي أمر شخصي ضد أحد على العكس. نشكر الدكتور عيسى على 27 سنة قدّمها مع كل الأعضاء الذين مرّوا على البلدية، اليوم هناك نهج جديد نراه، وأفكار وآراء جديدة نراها، بلورناها وجمعناها مع بعضها البعض، كي تكون لدينا بلدية نفتخر بها، وتعمل للإنماء وتقديم الأفضل".