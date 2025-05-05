بالصور- ليل عمرو دياب لم يكن عاديًا في دبي… هذا ما حصل معه

قبل الحفل بساعات، توافد الجمهور بالآلاف الى القرية العالمية في دبي بإنتظار الفنان عمرو دياب الذي اعتلى خشبة المسرح على أنغام أغنيته “يا أنا يا لأ” وسط هتافات الجمهور.

وقد خطف “دياب” الأنظار بأطلالة شبابية مميزة باللونين الأحمر والأسود خلال فقرتي الحفل وأمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه منها “أجمل عيون، ببرج الحوت، ده لو اتساب، إنت الحظ” وغيرها.

واصل “دياب” فقرات حفله وسط تفاعل الجمهور الذي إنتظر منه مجموعة من أغانيه المحببة لديهم مثل “يا قمر” التي رددوها معه عدة مرات، كذلك “قمرين، تملي معاك، غلاوتك، ياه، شكرا من هنا لبكرا، وياه” وغيرها.

وعلى مدار ساعتين تقريبًا استمتع جمهور الحفل بواحدة من أضخم حفلات دبي على مستوى الحضور الجماهيري.

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من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لاحياء حفل كبير في الجامعة الأميركية بالقاهرة في ١٦ أيار/مايو الجاري .