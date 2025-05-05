شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاته.. فنانون جسدوا شخصية نابليون بونابرت في أعمال خالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين ذكرى وفاة نابليون بونابرت، أحد أبرز القادة العسكريين والسياسيين في التاريخ الأوروبي، وصاحب الأصول الإيطالية الذي لمع نجمه خلال الثورة الفرنسية، وقاد حملات عسكرية ناجحة ضد أعداء فرنسا، وقد لعب دورًا محوريًا في تشكيل السياسة الأوروبية خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر بصفته إمبراطورًا لفرنسا، وكانت تنظيماته وأفكاره مؤثرة في مجالات عديدة.

وبمناسبة هذه الذكرى، نرصد في هذا التقرير أبرز النجوم الذين جسدوا شخصية نابليون بونابرت في الدراما والسينما:

حسين فهمي

جسد الفنان حسين فهمي شخصية نابليون بونابرت في مسلسل الأبطال، الذي تناول وقائع الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، ركز العمل على تأثير الاحتلال الفرنسي على المصريين، وتنوع أشكال المقاومة، لا سيما في رشيد والجامع الأزهر، والمسلسل من إخراج حسام الدين مصطفى.



حسين فهمى

باتريس شيرو

قدم الممثل الفرنسي باتريس شيرو شخصية نابليون في فيلم الوداع يا بونابرت، وهو عمل سينمائي مشترك بين مصر وفرنسا، من إخراج يوسف شاهين وتأليف يسري نصر الله، وشارك شاهين في كتابة السيناريو والحوار، تناول الفيلم العلاقة بين المحتل الفرنسي والمجتمع المصري خلال تلك الحقبة.



باتريس شيرو

جريجوار كولين

في مسلسل نابليون والمحروسة، الذي أخرجه شوقي الماجري وكتبته عزة شلبي، جسّد النجم الفرنسي جريجوار كولين شخصية نابليون، سلط العمل الضوء على تأثير الحملة الفرنسية في مصر من معركة شبراخيت وحتى خروج الحملة، وشارك في إنتاجه المنتج اللبناني أنطوان خليفة.