مدينة نيويورك تستقبل ضيوف حفل ميت غالا.. كل ما تريدون معرفته عن حدث الموضة الأبرز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 5 مايو 2025 10:19 صباحاً - ساعات قليلة وينطلق الحفل الأبرز والأكبر في عالم الموضة والجمال الذي يُسمى أوسكار الموضة، حيث من المقرر أن يُقام مساء اليوم حفل ميت غالا Met Gala 2025 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، بحضور أقوى النجوم العالمية، بالإضافة للمشاهير ومدوني الموضة وأشهر مصممي الأزياء العالميين.

ومع بدء العد التنازلي لانطلاق الحفل، سنتعرف في التقرير التالي إلى كل المعلومات عن حفل الليلة وأبرز حضور الحفل.

ما هو حفل ميت غالا؟

حفل ميت غالا هو فعالية خيرية لجمع التبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف متروبوليتان للفنون. يُقام عادةً بالتزامن مع افتتاح معرض الأزياء السنوي للقسم. ويجمع هذا الحدث سنوياً مبالغ طائلة.

موعد الحفل

سيُقام حفل ميت غالا 2025 في يوم الإثنين الأول من شهر مايو كل عام، وهو الموافق الإثنين يوم 5 مايو. ستبدأ مراسم السجادة الحمراء حوالي الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الرياض والقاهرة وبيروت.

موضوع حفل ميت غالا 2025 والرؤساء المشاركون

يساعد فاريل ويليامز، لويس هاميلتون، كولمان دومينغو، آيساب روكي، وليبرون جيمس- الرؤساء المشاركون، الذين يستضيفون حفل Met Gala- متحف المتروبوليتان للفنون في إطلاق معرض العام بعنوان«Superfine: Tailoring Black Style»، والذي يدرس أسلوب أصحاب البشرة السمراء في الملابس على مر القرون، كل هؤلاء بجانب رئيسة تحرير مجلة فوغ، آنا وينتور، التي تشرف على الحفل وستكون أيضاً رئيسة مشاركة، وليبرون جيمس سيكون بمثابة الرئيس الفخري، والآخرون كرؤساء مشاركين.

ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، التي يركز فيها المعرض على الملابس الرجالية، ولأول مرة على الإطلاق سيكون الموضوع حول ملابس أصحاب البشرة السمراء. وتم وصف الموضوع على أنه "دراسة أهمية الملابس والأسلوب في تشكيل الهويات".

وقال القائمون على المعرض إن المتحف "يستمد الإلهام" من كتاب مونيكا إل ميلر لعام 2009 بعنوان "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity"، الذي يعرض في طياته التاريخ الثقافي لأزياء أصحاب البشرة السمراء، وتطور ملابسهم في مختلف الأزمنة، منذ القرن الثامن عشر وحتى الآن.

قانون الملابس

قانون الملابس لحفل ميت غالا 2025 هو "مصمم خصيصاً لك"، في إشارة إلى تركيز المعرض على أزياء الرجال والبدلات، مما سيُبرز بلا شك إبداع الحضور في عالم الأزياء هذا العام.

أبرز الأسماء في قائمة حضور الحفل

يستضيف الحفل حوالي 450 مدعواً، وبالإضافة إلى الرؤساء المشاركين، تم الكشف عن أسماء بعض المشاهير كحضور، وهم: الرياضيون سيمون بايلز، أنجيل ريس، شاكاري ريتشاردسون؛ الموسيقيون: دوتشي، تيلا، آشر، جانيل موناي؛ الممثلون: أيو إيديبيري، ريجينا كينغ، شاروخان، كيارا أدفاني، بريانكا شوبرا، ريهانا، بليك ليفلي، سارة جيسيكا باركر؛ نجوم الموضة: غريس ويلز بونر، دابر دان، إدوارد إنينفول، أوليفييه روستينغ؛ والفنانون: رشيد جونسون، كارا ووكر، وجوردان كاستيل.

رد كاربت ميت غالا والحفل.. ماذا يحدث؟

حفل ميت غالا لا يقتصر على الرد كاربت فقط، فهو الجزء الذي يراه الجمهور، بينما يتبع عرض السجادة الحمراء الحفل تجول الضيوف في المعرض، الذي يُفتح للجمهور في الأيام التي تلي الحفل، ويجلسون لتناول العشاء. يُمنع استخدام الهواتف على الطاولات.

