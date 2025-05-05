أمينة خليل وصمت يثير التساؤلات.. هل بات زواجها من هذا الشاب قريباً؟

ميرنا وليد - بيروت - رغم حرص الممثلة المصرية أمينة خليل على إبقاء حياتها الخاصة بعيداً عن الأضواء، إلا أن الاخبار حول ارتباطها العاطفي لا تزال تتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تكرار ظهورها برفقة شخصية معروفة في الوسط الفني مع انه ليس ممثلاً او مغنياً.

وفي التفاصيل، انتشرت عدة صور ظهرت فيها أمينة الى جانب المصور الفوتوغرافي المعروف أحمد زعتر، ما فتح باب التكهنات حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما. وكانت البداية خلال مهرجان الجونة السينمائي 2024، عندما التُقطت لهما صورة داخل معرض خاص بالمصور محمد بكر. وأشارت العديد من التقارير الحديثة ان الزواج بات قريباً وسيقام باجواء خاصة وذلك بعد ان بدأت علاقة الثنائي قبل أكثر من عامين ونصف، بعيداً عن الإعلام وتطورت لتصبح جدية.

يذكر أن أحمد معروف بالمجال الفوتوغرافي وقد تعاون مع العديد من النجوم مثل منى زكي، محمد فراج، أسماء جلال، أمير المصري، وسلمى أبو ضيف وأمينة نفسها..